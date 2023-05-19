Мова та робота. Українці розповіли, з якими проблемами стикаються у Румунії

У Румунії вивчили, як українські біженці інтегрувалися у цій країні за рік війни. Багато українців вже знайшли роботу та влаштували дітей до шкіл.

Із якими проблемами стикаються українці у Румунії у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на reliefweb.int.

Міжнародна організація з міграції вивчила становище українських біженців у Румунії, включаючи їхні проблеми та потреби. Згідно з результатами опитувань, значна частина українців інтегрувалася у місцеве суспільство.

Наприклад, 86% біженців з України звернулися за тимчасовим захистом, у службах охорони здоров'я зареєстровані дві третини українців (61%). Місцеві школи відвідують рекордна кількість дітей – 91%. Це одна з умов отримання виплат на проживання та харчування згідно з новою програмою допомоги українцям.

При цьому на роботу вже влаштувалися половина біженців (51%), у пошуку – 24%, залишаються безробітними та не шукають роботу 45% учасників опитування.

Намір залишитися в Румунії озвучили 51% опитаних. Вже облаштувались 31% біженців. 10% опитаних мешкають в Україні.

Допомогу з житлом отримали 57% тих, хто втік від війни, фінансові виплати та харчування – 56%. При цьому основними своїми потребами у Румунії українці називають:

фінансову підтримку – 57%;

інформацію – 51%;

медичні послуги – 50%;

санітарно-гігієнічне приладдя – 39%;

продукти харчування – 36%.

Своїми проблемами українські біженці у Румунії вважають:

мову (74%);

працевлаштування (25%);

медичні послуги (12%);

навчання дітей у школі (10%).

З 1 травня у Румунії змінилася схема підтримки українських біженців. Щоб отримувати виплати на житло та харчування, необхідно стати на облік до центру зайнятості та зареєструвати дітей у школах.

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