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Язык и работа. Украинцы рассказали, с какими проблемами сталкиваются в Румынии

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 17:58
Язык и работа. Украинцы рассказали, с какими проблемами сталкиваются в Румынии Фото: Украинцы в Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Румынии изучили, как украинские беженцы интегрировались в этой стране за год войны. Многие украинцы уже нашли работу и устроили детей в школы.

С какими проблемами сталкиваются украинцы в Румынии в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на reliefweb.int.

Международная организация по миграции изучила положение украинских беженцев в Румынии, включая их проблемы и нужды. Согласно результатам опросов, значительная часть украинцев интегрировались в местное общество.

Например, 86% беженцев из Украины обратились за временной защитой, в службах здравоохранения зарегистрированы две трети украинцев (61%). Местные школы посещает рекордное число детей – 91%. Это одно из условий получения выплат на проживание и питание согласно новой программе помощи украинцам.

При этом на работу уже устроились половина беженцев (51%), в поиске – 24%, остаются безработными и не ищут работу 45% участников опроса.

Намерение остаться в Румынии озвучили 51% опрошенных. Уже обустроились 31% беженцев. 10% опрошенных живут в Украине.

Помощь с жильем получили 57% бежавших от войны, финансовые выплаты и питание – 56%. При этом основными своими потребностями в Румынии украинцы называют:

  • финансовую поддержку – 57%;
  • информацию – 51%;
  • медицинские услуги – 50%;
  • санитарно-гигиенические принадлежности – 39%;
  • продукты питания – 36%.

Своими проблемами украинские беженцы в Румынии считают:

  • язык (74%);
  • трудоустройство (25%);
  • медицинские услуги (12%);
  • обучение детей в школе (10%).

С 1 мая в Румынии изменилась схема поддержки украинских беженцев. Чтобы получать выплаты на жилье и питание, необходимо стать на учет в центр занятости и зарегистрировать детей в школах.

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