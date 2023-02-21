Мобільні офіси. Ще у двох країнах ЄС запрацював "Паспортний сервіс": адреси

Виїзне оформлення паспортів громадян України тепер доступне у 4 країнах. Днями почали роботу мобільні офіси "Паспортного сервісу" у Чехії та Словаччині.
Прийом заяв на оформлення документів в обох столицях розпочато в тестовому режимі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт ДП "Документ".
У Братиславі та Празі оформити документи можна в мобільно-технічних комплексах – облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".
Адреси мобільних офісів:
Графік роботи: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку "живої" та електронної черги:
До мобільних офісів ДП "Документ" українці можуть звертатися за такими послугами Міграційної служби:
Із наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.
Оплата здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.
Закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччини (Стамбул)
Нагадаємо, ми писали, які документи можна оформити у паспортному сервісі в Туреччині.
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