UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мобільні офіси. Ще у двох країнах ЄС запрацював "Паспортний сервіс": адреси

Фото: Оформлення документів у мобільному офісі "Паспортного сервісу" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Виїзне оформлення паспортів громадян України тепер доступне у 4 країнах. Днями почали роботу мобільні офіси "Паспортного сервісу" у Чехії та Словаччині.

Прийом заяв на оформлення документів в обох столицях розпочато в тестовому режимі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт ДП "Документ".

У Братиславі та Празі оформити документи можна в мобільно-технічних комплексах – облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Адреси мобільних офісів:

  • Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу).
  • Прага: майданчик за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Графік роботи: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку "живої" та електронної черги:

Фото: Мобільні офіси ДП "Документ" (gettyimages.com)

До мобільних офісів ДП "Документ" українці можуть звертатися за такими послугами Міграційної служби:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Із наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

Оплата здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.

Закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччини (Стамбул)

Нагадаємо, ми писали, які документи можна оформити у паспортному сервісі в Туреччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДМСдокументи