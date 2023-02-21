Мобильные офисы. Еще в двух странах ЕС заработал "Паспортный сервис": адреса

Выездное оформление паспортов граждан Украины теперь доступно в 4 странах. На днях начали работу мобильные офисы "Паспортного сервиса" в Чехии и Словакии.
Прием заявлений на оформление документов в обеих столицах начат в тестовом режиме, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт ГП "Документ".
В Братиславе и Праге можно оформить документы в мобильно-технических комплексах – обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис".
Адреса мобильных офисов:
График работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в порядке "живой" и электронной очереди:
В мобильные офисы ГП "Документ" украинцы могут обращаться за такими услугами Миграционной службы:
Со следующей недели в указанных городах станет доступна услуга обмена водительского удостоверения.
Оплата производится на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует). Для этого необходимо иметь при себе смартфон и банковскую карту или ее реквизиты.
Зарубежные отдельные подразделения ГП "Документ" уже доступны в городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав) и Турции (Стамбул)
Напомним, мы писали, какие документы можно оформить в паспортном сервисе в Турции.
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