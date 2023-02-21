ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мобільні офіси. Ще у двох країнах ЄС запрацював "Паспортний сервіс": адреси

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 14:38
Мобільні офіси. Ще у двох країнах ЄС запрацював "Паспортний сервіс": адреси Фото: Оформлення документів у мобільному офісі "Паспортного сервісу" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Виїзне оформлення паспортів громадян України тепер доступне у 4 країнах. Днями почали роботу мобільні офіси "Паспортного сервісу" у Чехії та Словаччині.

Прийом заяв на оформлення документів в обох столицях розпочато в тестовому режимі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт ДП "Документ".

У Братиславі та Празі оформити документи можна в мобільно-технічних комплексах – облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Адреси мобільних офісів:

  • Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу).
  • Прага: майданчик за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Графік роботи: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку "живої" та електронної черги:

Мобільні офіси. Ще у двох країнах ЄС запрацював &quot;Паспортний сервіс&quot;: адресиФото: Мобільні офіси ДП "Документ" (gettyimages.com)

До мобільних офісів ДП "Документ" українці можуть звертатися за такими послугами Міграційної служби:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Із наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

Оплата здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.

Закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччини (Стамбул)

Нагадаємо, ми писали, які документи можна оформити у паспортному сервісі в Туреччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДМС документи
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Наталія Будянська
Складнощі адаптації. Як я переїздила до Словаччини через війну та чому повернулася в Україну
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Олег Васильєв
Від 230 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Всі точки зору