Мобільні офіси. Ще у двох країнах ЄС запрацював "Паспортний сервіс": адреси

Виїзне оформлення паспортів громадян України тепер доступне у 4 країнах. Днями почали роботу мобільні офіси "Паспортного сервісу" у Чехії та Словаччині.

Прийом заяв на оформлення документів в обох столицях розпочато в тестовому режимі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт ДП "Документ".

У Братиславі та Празі оформити документи можна в мобільно-технічних комплексах – облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Адреси мобільних офісів:

Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу).

Прага: майданчик за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Графік роботи: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку "живої" та електронної черги:

Фото: Мобільні офіси ДП "Документ" (gettyimages.com)

До мобільних офісів ДП "Документ" українці можуть звертатися за такими послугами Міграційної служби:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Із наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

Оплата здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.

Закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччини (Стамбул)

Нагадаємо, ми писали, які документи можна оформити у паспортному сервісі в Туреччині.

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