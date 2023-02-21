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Мобильные офисы. Еще в двух странах ЕС заработал "Паспортный сервис": адреса

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 14:38
Мобильные офисы. Еще в двух странах ЕС заработал "Паспортный сервис": адреса Фото: Оформление документов в мобильном офисе "Паспортного сервиса" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Выездное оформление паспортов граждан Украины теперь доступно в 4 странах. На днях начали работу мобильные офисы "Паспортного сервиса" в Чехии и Словакии.

Прием заявлений на оформление документов в обеих столицах начат в тестовом режиме, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт ГП "Документ".

В Братиславе и Праге можно оформить документы в мобильно-технических комплексах – обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

Адреса мобильных офисов:

  • Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала).
  • Прага: площадка за ТЦ Котва/ОС Kotva по адресу: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1.

График работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в порядке "живой" и электронной очереди:

Мобильные офисы. Еще в двух странах ЕС заработал &quot;Паспортный сервис&quot;: адресаФото: Мобильные офисы ГП "Документ" (gettyimages.com)

В мобильные офисы ГП "Документ" украинцы могут обращаться за такими услугами Миграционной службы:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Со следующей недели в указанных городах станет доступна услуга обмена водительского удостоверения.

Оплата производится на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует). Для этого необходимо иметь при себе смартфон и банковскую карту или ее реквизиты.

Зарубежные отдельные подразделения ГП "Документ" уже доступны в городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав) и Турции (Стамбул)

Напомним, мы писали, какие документы можно оформить в паспортном сервисе в Турции.

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