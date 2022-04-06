"Множество удивительных историй". Студенты Гарварда помогают украинцам искать жилье по всему миру

Двое первокурсников Гарвардского университета запустили веб-сайт, предназначенный для связи людей, спасающихся от войны в Украине. Ресурс ищет доступное жилье в странах, готовых их принять, и генерирует предложения помощи и размещению украинцев по всему миру.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Тронутые бедственным положением украинских беженцев, отчаянно пытающихся спастись от российских бомбардировок, 18-летний Марко Бурштейн из Лос-Анджелеса и 19-летний Ави Шиффманн из Сиэтла использовали навыки программирования для создания UkraineTakeShelter.com.

Идея помочь появилась, когда студент побывал на митинге в поддержку Украины

С момента создания ресурса 18 000 потенциальных хозяев жилья зарегистрировались на сайте, чтобы предложить помощь беженцам, ищущим убежища. В целом же к этому моменту Бурштейн и Шиффманн зарегистрировали 800 000 пользователей на сайте.

"Мы слышали множество удивительных историй о хозяевах и беженцах, которые по всему миру налаживают связь. У нас есть хосты практически в любой стране, которую вы можете себе представить, от Венгрии, Румынии и Польши до Канады и Австралии", — сказал Берштейн.

Фото: 18-летний Марко Бурштейн из Лос-Анджелеса и 19-летний Ави Шиффманн из Сиэтла создали сайт для поиска жилья украинцам за рубежом (скриншот с видео сайта cbsnews.com)

По данным ООН, за пять недель вторжения России в Украину, чисто беженцев превысило 4 миллиона человек, половина из которых - дети.

Шиффманн взял отпуск на семестр, чтобы поработать над несколькими проектами, в том числе над работой с ресурсом помощи украинцам. Он говорит, что идея такого сайта и помощи украинцам у него появилась, когда тот побывал на митинге в поддержку Украины в Сан-Диего.

"Я чувствовал, что действительно могу сделать здесь что-то более глобальное", — сказал он.

Среди тех, кто принял беженцев через сайт, — Рикард Миятов в Швеции. Он приютил дома 45-летнюю беженку Оксану Францеву, ее 18-летнюю дочку и кошку. Миятов и его жена оставили запрос в посольстве и заявили, что готовы помочь. Но затем увидели сайт студента и зарегистрировались там.

"На следующее утро я получил сообщение от Оксаны с вопросом, есть ли у нас место для них. Все воплотилось в жизнь довольно быстро", — сказал он.

"Меня удивило, как быстро Рикард ответил мне", — сказала Францева. Через пять дней она, ее дочь и их питомец уже стояли у входной двери шведа.

Как проверяют пользователей платформы поиска жилья

Бурштейн и Шиффманн говорят, что разработали платформу максимально удобной.

Тот, кто находится в непосредственной опасности, может в режиме реального времени предложения помощи, которые находятся ближе всего. А потенциальные хозяева могут узнать, на каких языках говорят беженцы, сколько людей они могут принять, учесть любые ограничения на прием маленьких детей или домашних животных.

Фото: Пример поиска жилья на сайте для украинских беженцев (скриншот с сайта UkraineTakeShelter.com)

Чтобы помочь избежать торговли людьми и других опасностей, с которыми сталкиваются уязвимые беженцы, платформа призывает эвакуированных просить хозяев предоставить свои полные имена и профили в социальных сетях, а также запрашивает видеозвонок, во время которого владельцы жилья показывают, какие условия проживания они предлагают.

Напомним, ранее мы писали, почему украинцы массово едут домой из Польши в разгар войны.