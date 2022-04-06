"Безліч дивовижних історій". Студенти Гарварду допомагають українцям шукати житло по всьому світу

Двоє першокурсників Гарвардського університету запустили веб-сайт, призначений для зв'язку людей, що рятуються від війни в Україні. Ресурс шукає доступне житло в країнах, готових їх прийняти, і генерує пропозиції допомоги та Розміщення українців по всьому світу.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Зворушені тяжким становищем українських біженців, які відчайдушно намагаються врятуватися від російських бомбардувань, 18-річний Марко Бурштейн з Лос-Анджелеса і 19-річний Аві Шиффманн з Сіетла використали навички програмування для створення UkraineTakeShelter.com.

Ідея допомогти з'явилася, коли студент побував на мітингу на підтримку України

З моменту створення ресурсу 18 000 потенційних господарів житла зареєструвалися на сайті, щоб запропонувати допомогу біженцям, які шукають притулку. В цілому ж до цього моменту Бурштейн і Шиффманн зареєстрували 800 000 користувачів на сайті.

"Ми чули безліч дивовижних історій про господарів і біженців, які по всьому світу налагоджують зв'язок. У нас є хости практично в будь-якій країні, яку ви можете собі уявити, від Угорщини, Румунії та Польщі до Канади та Австралії", — сказав Берштейн.

Фото: 18-річний Марко Бурштейн з Лос-Анджелеса і 19-річний Аві Шиффманн з Сіетла створили сайт для пошуку житла українцям за кордоном (скриншот з відео сайту cbsnews.com)

За даними ООН, за п'ять тижнів після вторгнення Росії в Україну, чисто біженців перевищило 4 мільйони осіб, половина з яких - діти.

Шиффманн взяв відпустку на семестр, щоб попрацювати над кількома проектами, в тому числі над роботою з ресурсом допомоги українцям. Він каже, що ідея такого сайту і допомоги українцям у нього з'явилася, коли той побував на мітингу на підтримку України в Сан-Дієго.

"Я відчував, що дійсно можу зробити тут щось більш глобальне", - сказав він.

Серед тих, хто прийняв біженців через сайт, - Рікард Міятов у Швеції. Він прихистив вдома 45-річну біженку Оксану Францеву, її 18-річну дочку і кішку. Міятов і його дружина залишили запит в посольстві та заявили, що готові допомогти. Але потім побачили сайт студента і зареєструвалися там.

"Наступного ранку я отримав повідомлення від Оксани з питанням, чи є у нас місце для них. Все втілилося в життя досить швидко", - сказав він.

"Мене здивувало, як швидко Рікард відповів мені", - сказала Францева. Через п'ять днів вона, її дочка і їх вихованець вже стояли біля вхідних дверей шведа.

Як перевіряють користувачів платформи пошуку житла

Бурштейн і Шиффманн кажуть, що розробили платформу максимально зручною.

Той, хто знаходиться в безпосередній небезпеці, може в режимі реального часу пропозиції допомоги, які знаходяться найближче. А потенційні господарі можуть дізнатися, якими мовами говорять біженці, скільки людей вони можуть прийняти, врахувати будь-які обмеження на прийом маленьких дітей або домашніх тварин.

Фото: Приклад пошуку житла на сайті для українських біженців (скріншот з сайту UkraineTakeShelter.com)

Щоб допомогти уникнути торгівлі людьми та інших небезпек, з якими стикаються вразливі біженці, платформа закликає евакуйованих просити господарів надати свої повні імена та профілі в соціальних мережах, а також запитує відеодзвінок, під час якого власники житла показують, які умови проживання вони пропонують.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому українці масово їдуть додому з Польщі в розпал війни.