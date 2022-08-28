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Со многими случалось. Стюардесса дала советы, как обезопасить себя в отеле

Фото: Отдых в отеле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Видео стало вирусным и набрало 7 миллионов просмотров

Бортпроводники так часто путешествуют по работе, что считаются лучшими советчиками по решению бытовых проблем в поездках.

Популярная в TikTok стюардесса Сиси рассказала, как позаботиться о своей безопасности при поселении в отель, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel off Path.

Советы стали вирусными и набрали 7 миллионов просмотров

Бортпроводники находятся в пути и в воздухе более половины времени в году, сотни раз останавливаясь в новых отелях в разных городах. Это значит, что они накопили немало опыта, которым могут поделиться с теми, кто путешествует время от времени.

Для путешественников одним из наиболее важных аспектов поездки является обеспечение безопасности, независимо от того, находится человек на улице или в отеле.

Фото: Видео о безопасности в номере отеля стало вирусным (unsplash.com/eunice-stahl)

Многие не задумываются, насколько безопасно пребывание в гостиничном номере и какие угрозы могут подстерегать.

Стюардесса под ником CiCi_inthesky стала популярной благодаря своим видео с основными советами и лайфхаками для путешественников. Женщина рассказывает о том, что узнала на работе – например, как правильно упаковать багаж, использовать бирки, о важности станций гидратации в аэропорту.

Видеоролик, в котором Сиси делится советами о том, как узнать, безопасен ли номер в отеле, и как сохранить его таким, стал вирусным и набрал более 7 миллионов просмотров.

Фото: Особое внимание советуют уделять двери номера в отеле (unsplash.com/point3d)

Важные действия, как гарантировать свою безопасность в номере отеля

Свои лайфхаки бортпроводница записала в трех частях, каждая из которых собрали тысячи комментариев. Пользователи соцсети соглашаются с приведенными советами, среди них и те, кто много лет работает в гостиницах. Вот что советует стюардесса:

  • Держите дверь открытой, пока проверяете шкаф, душ и шторы. Когда Сиси впервые входит в гостиничный номер, она подпирает дверь своей сумкой и заглядывает во все основные зоны гостиничного номера, чтобы убедиться, что там никто не прячется.
  • Проверьте, работает ли телефон. Это второй шаг после заселения в номер. Рабочий телефон – важный элемент безопасности.
  • Закройте глазок на двери гостиничного номера. Если он не закрывается, можно приклеить кусочек бумаги, чтобы закрыть просмотр комнаты снаружи.
  • Повесьте табличку "Приватно" снаружи на двери. Даже если вы выходите из номера, эта табличка на двери — еще один способ обеспечить безопасность гостиничного номера.
  • Повесьте полотенце на боковую защелку двери изнутри номера. Этот замок легко открыть снаружи, если в дверную щель просунуть картонный лист.
  • Ставьте чемодан перед закрытой дверью в номере. Это помешает открыть дверь с помощью вешалки или проволоки, добавит фактор шума для дополнительной защиты.
  • Оставляйте телевизор включенным, выходя из своей комнаты. Будет казаться, что гость внутри.
  • Проверьте пожарные выходы. Посчитайте, сколько шагов и дверей других номеров до пожарной лестницы – в случае задымления это поможет сориентироваться в коридоре.
  • Не показывайте и не называйте вслух номер своей комнаты при регистрации.
  • Проверяйте, что дверь плотно захлопнулась, выходя из номера.
  • Если кто-то стучит в дверь, а вы ничего не заказывали в номер – звоните на ресепшен.
  • Выходя в незнакомый город на прогулку, стоит взять с собой свисток.

Фото: Чемоданом стоит подпереть дверь изнутри комнаты (unsplash.com/taylor-beach)

Сиси отмечает: она не параноик, и ничего плохого с ней лично в отелях не случалось. Но она часто слышала о случаях с другими людьми и поэтому заботится о своей безопасности наперед.

Напомним, украинка рассказала о бюрократии и жизни в Германии.

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