Со многими случалось. Стюардесса дала советы, как обезопасить себя в отеле

Бортпроводники так часто путешествуют по работе, что считаются лучшими советчиками по решению бытовых проблем в поездках.

Популярная в TikTok стюардесса Сиси рассказала, как позаботиться о своей безопасности при поселении в отель, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel off Path.

Советы стали вирусными и набрали 7 миллионов просмотров

Бортпроводники находятся в пути и в воздухе более половины времени в году, сотни раз останавливаясь в новых отелях в разных городах. Это значит, что они накопили немало опыта, которым могут поделиться с теми, кто путешествует время от времени.

Для путешественников одним из наиболее важных аспектов поездки является обеспечение безопасности, независимо от того, находится человек на улице или в отеле.

Фото: Видео о безопасности в номере отеля стало вирусным (unsplash.com/eunice-stahl)

Многие не задумываются, насколько безопасно пребывание в гостиничном номере и какие угрозы могут подстерегать.

Стюардесса под ником CiCi_inthesky стала популярной благодаря своим видео с основными советами и лайфхаками для путешественников. Женщина рассказывает о том, что узнала на работе – например, как правильно упаковать багаж, использовать бирки, о важности станций гидратации в аэропорту.

Видеоролик, в котором Сиси делится советами о том, как узнать, безопасен ли номер в отеле, и как сохранить его таким, стал вирусным и набрал более 7 миллионов просмотров.

Фото: Особое внимание советуют уделять двери номера в отеле (unsplash.com/point3d)

Важные действия, как гарантировать свою безопасность в номере отеля

Свои лайфхаки бортпроводница записала в трех частях, каждая из которых собрали тысячи комментариев. Пользователи соцсети соглашаются с приведенными советами, среди них и те, кто много лет работает в гостиницах. Вот что советует стюардесса:

Держите дверь открытой, пока проверяете шкаф, душ и шторы. Когда Сиси впервые входит в гостиничный номер, она подпирает дверь своей сумкой и заглядывает во все основные зоны гостиничного номера, чтобы убедиться, что там никто не прячется.

Когда Сиси впервые входит в гостиничный номер, она подпирает дверь своей сумкой и заглядывает во все основные зоны гостиничного номера, чтобы убедиться, что там никто не прячется. Проверьте, работает ли телефон. Это второй шаг после заселения в номер. Рабочий телефон – важный элемент безопасности.

Это второй шаг после заселения в номер. Рабочий телефон – важный элемент безопасности. Закройте глазок на двери гостиничного номера. Если он не закрывается, можно приклеить кусочек бумаги, чтобы закрыть просмотр комнаты снаружи.

на двери гостиничного номера. Если он не закрывается, можно приклеить кусочек бумаги, чтобы закрыть просмотр комнаты снаружи. Повесьте табличку "Приватно" снаружи на двери. Даже если вы выходите из номера, эта табличка на двери — еще один способ обеспечить безопасность гостиничного номера.

снаружи на двери. Даже если вы выходите из номера, эта табличка на двери — еще один способ обеспечить безопасность гостиничного номера. Повесьте полотенце на боковую защелку двери изнутри номера. Этот замок легко открыть снаружи, если в дверную щель просунуть картонный лист.

Ставьте чемодан перед закрытой дверью в номере. Это помешает открыть дверь с помощью вешалки или проволоки, добавит фактор шума для дополнительной защиты.

в номере. Это помешает открыть дверь с помощью вешалки или проволоки, добавит фактор шума для дополнительной защиты. Оставляйте телевизор включенным , выходя из своей комнаты. Будет казаться, что гость внутри.

, выходя из своей комнаты. Будет казаться, что гость внутри. Проверьте пожарные выходы. Посчитайте, сколько шагов и дверей других номеров до пожарной лестницы – в случае задымления это поможет сориентироваться в коридоре.

Посчитайте, сколько шагов и дверей других номеров до пожарной лестницы – в случае задымления это поможет сориентироваться в коридоре. Не показывайте и не называйте вслух номер своей комнаты при регистрации.

при регистрации. Проверяйте, что дверь плотно захлопнулась, выходя из номера.

выходя из номера. Если кто-то стучит в дверь, а вы ничего не заказывали в номер – звоните на ресепшен.

а вы ничего не заказывали в номер – звоните на ресепшен. Выходя в незнакомый город на прогулку, стоит взять с собой свисток.

Фото: Чемоданом стоит подпереть дверь изнутри комнаты (unsplash.com/taylor-beach)

Сиси отмечает: она не параноик, и ничего плохого с ней лично в отелях не случалось. Но она часто слышала о случаях с другими людьми и поэтому заботится о своей безопасности наперед.

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