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З багатьма траплялося. Стюардеса дала поради, як убезпечити себе в готелі

Фото: Відпочинок в готелі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Відео стало вірусним і набрало 7 мільйонів переглядів

Бортпровідники так часто подорожують по роботі, що вважаються кращими порадниками щодо вирішення побутових проблем в мандрівках.

Популярна в TikTok стюардеса Сісі розповіла, як подбати про свою безпеку при поселенні в готель, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel off Path.

Поради стали вірусними і набрали 7 мільйонів переглядів

Бортпровідники перебувають в дорозі і в повітрі більше половини часу в році, сотні разів зупиняючись в нових готелях в різних містах. Це означає, що вони накопичили чимало досвіду, яким можуть поділитися з тими, хто подорожує час від часу.

Для мандрівників одним із найбільш важливих аспектів поїздки є забезпечення безпеки, незалежно від того, знаходиться людина на вулиці або в готелі.

Фото: Відео про безпеку в номері готелю стало вірусним (unsplash.com/eunice-stahl)

Багато хто не замислюється, наскільки безпечно перебування у готельному номері і які загрози можуть підстерігати.

Стюардеса під ніком CiCi_inthesky стала популярною завдяки своїм відео з основними порадами і лайфхаками для мандрівників. Жінка розповідає про те, що дізналася на роботі – наприклад, як правильно упакувати багаж, використовувати бирки, про важливість станцій гідратації в аеропорту.

Відеоролик, в якому Сісі ділиться порадами про те, як дізнатися, чи безпечний номер в готелі, і як зберегти його таким, став вірусним і набрав більше 7 мільйонів переглядів.

Фото: Особливу увагу радять приділяти двері номера в готелі (unsplash.com/point3d)

Важливі дії, як гарантувати свою безпеку в номері готелю

Свої лайфхаки бортпровідниця записала в трьох частинах, кожна з яких зібрали тисячі коментарів. Користувачі соцмережі погоджуються з наведеними порадами, серед них і ті, хто багато років працює в готелях. Ось що радить стюардеса:

  • Тримайте двері відкритими, поки перевіряєте шафу, душ і штори. Коли Сісі вперше входить в готельний номер, вона підпирає двері своєю сумкою і заглядає в усі основні зони готельного номера, щоб переконатися, що там ніхто не ховається.
  • Перевірте, чи працює телефон. Це другий крок після заселення в номер. Робочий телефон - важливий елемент безпеки.
  • Закрийте вічко на двері готельного номера. Якщо воно не закривається, можна приклеїти шматочок паперу, щоб закрити огляд кімнати зовні.
  • Повісьте табличку "Приватно" зовні на двері. Навіть якщо ви виходите з номера, ця табличка на дверях - ще один спосіб забезпечити безпеку готельного номера.
  • Повісьте рушник на бічну засувку дверей зсередини номера. Цей замок легко відкрити зовні, якщо в дверну щілину просунути картонний лист.
  • Ставте валізу перед зачиненими дверима в номері. Це завадить відкрити двері за допомогою вішалки або дроту, додасть фактор шуму для додаткового захисту.
  • Залишайте телевізор включеним, виходячи зі своєї кімнати. Буде здаватися, що гість всередині.
  • Перевірте пожежні виходи. Порахуйте, скільки кроків і дверей інших номерів до пожежної драбини - в разі задимлення це допоможе зорієнтуватися в коридорі.
  • Не показуйте і не називайте вголос номер своєї кімнати при реєстрації.
  • Перевіряйте, що двері щільно зачинилися, виходячи з номера.
  • Якщо хтось стукає у двері, а ви нічого не замовляли в номер - телефонуйте на ресепшен.
  • Виходячи в незнайоме місто на прогулянку, варто взяти з собою свисток.

Фото: Валізою варто підперти двері зсередини кімнати (unsplash.com/taylor-beach)

Сісі зазначає: вона не параноїк, і нічого поганого з нею особисто в готелях не траплялося. Але вона часто чула про випадки з іншими людьми і тому дбає про свою безпеку наперед.

Нагадавши, Українка розповіла про бюрократію і життя в Німеччині.

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