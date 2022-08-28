З багатьма траплялося. Стюардеса дала поради, як убезпечити себе в готелі

Бортпровідники так часто подорожують по роботі, що вважаються кращими порадниками щодо вирішення побутових проблем в мандрівках.

Популярна в TikTok стюардеса Сісі розповіла, як подбати про свою безпеку при поселенні в готель, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel off Path.

Поради стали вірусними і набрали 7 мільйонів переглядів

Бортпровідники перебувають в дорозі і в повітрі більше половини часу в році, сотні разів зупиняючись в нових готелях в різних містах. Це означає, що вони накопичили чимало досвіду, яким можуть поділитися з тими, хто подорожує час від часу.

Для мандрівників одним із найбільш важливих аспектів поїздки є забезпечення безпеки, незалежно від того, знаходиться людина на вулиці або в готелі.

Фото: Відео про безпеку в номері готелю стало вірусним (unsplash.com/eunice-stahl)

Багато хто не замислюється, наскільки безпечно перебування у готельному номері і які загрози можуть підстерігати.

Стюардеса під ніком CiCi_inthesky стала популярною завдяки своїм відео з основними порадами і лайфхаками для мандрівників. Жінка розповідає про те, що дізналася на роботі – наприклад, як правильно упакувати багаж, використовувати бирки, про важливість станцій гідратації в аеропорту.

Відеоролик, в якому Сісі ділиться порадами про те, як дізнатися, чи безпечний номер в готелі, і як зберегти його таким, став вірусним і набрав більше 7 мільйонів переглядів.

Фото: Особливу увагу радять приділяти двері номера в готелі (unsplash.com/point3d)

Важливі дії, як гарантувати свою безпеку в номері готелю

Свої лайфхаки бортпровідниця записала в трьох частинах, кожна з яких зібрали тисячі коментарів. Користувачі соцмережі погоджуються з наведеними порадами, серед них і ті, хто багато років працює в готелях. Ось що радить стюардеса:

Тримайте двері відкритими, поки перевіряєте шафу, душ і штори. Коли Сісі вперше входить в готельний номер, вона підпирає двері своєю сумкою і заглядає в усі основні зони готельного номера, щоб переконатися, що там ніхто не ховається.

Коли Сісі вперше входить в готельний номер, вона підпирає двері своєю сумкою і заглядає в усі основні зони готельного номера, щоб переконатися, що там ніхто не ховається. Перевірте, чи працює телефон. Це другий крок після заселення в номер. Робочий телефон - важливий елемент безпеки.

Це другий крок після заселення в номер. Робочий телефон - важливий елемент безпеки. Закрийте вічко на двері готельного номера. Якщо воно не закривається, можна приклеїти шматочок паперу, щоб закрити огляд кімнати зовні.

на двері готельного номера. Якщо воно не закривається, можна приклеїти шматочок паперу, щоб закрити огляд кімнати зовні. Повісьте табличку "Приватно" зовні на двері. Навіть якщо ви виходите з номера, ця табличка на дверях - ще один спосіб забезпечити безпеку готельного номера.

зовні на двері. Навіть якщо ви виходите з номера, ця табличка на дверях - ще один спосіб забезпечити безпеку готельного номера. Повісьте рушник на бічну засувку дверей зсередини номера. Цей замок легко відкрити зовні, якщо в дверну щілину просунути картонний лист.

Ставте валізу перед зачиненими дверима в номері. Це завадить відкрити двері за допомогою вішалки або дроту, додасть фактор шуму для додаткового захисту.

в номері. Це завадить відкрити двері за допомогою вішалки або дроту, додасть фактор шуму для додаткового захисту. Залишайте телевізор включеним , виходячи зі своєї кімнати. Буде здаватися, що гість всередині.

, виходячи зі своєї кімнати. Буде здаватися, що гість всередині. Перевірте пожежні виходи. Порахуйте, скільки кроків і дверей інших номерів до пожежної драбини - в разі задимлення це допоможе зорієнтуватися в коридорі.

Порахуйте, скільки кроків і дверей інших номерів до пожежної драбини - в разі задимлення це допоможе зорієнтуватися в коридорі. Не показуйте і не називайте вголос номер своєї кімнати при реєстрації.

при реєстрації. Перевіряйте, що двері щільно зачинилися, виходячи з номера.

виходячи з номера. Якщо хтось стукає у двері, а ви нічого не замовляли в номер - телефонуйте на ресепшен.

а ви нічого не замовляли в номер - телефонуйте на ресепшен. Виходячи в незнайоме місто на прогулянку, варто взяти з собою свисток.

Фото: Валізою варто підперти двері зсередини кімнати (unsplash.com/taylor-beach)

Сісі зазначає: вона не параноїк, і нічого поганого з нею особисто в готелях не траплялося. Але вона часто чула про випадки з іншими людьми і тому дбає про свою безпеку наперед.

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