Між Польщею та Україною готують нове залізничне сполучення: деталі

У Польщі планують запустити пасажирський поїзд від Перемишля до української станції Нижанковичі. Ремонт лінії завершили рік тому.

Нове сполучення досі не відкрили через формальні та організаційні перешкоди, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Від Перемишля до прикордонного міста Мальховіце йде залізнична лінія, яка продовжується в Україну. У лютому 2022 року залізничники Польщі та України почали відновлювати маршрут, який не використовувався десятиліттями. Залізничну інфраструктуру відновили, включно із пасажирськими зупинками, але сполучення досі не запустили.

Дійсний маршрут до Перемишля обслуговує польська компанія Polregio. Організатором майбутніх перевезень має бути маршалок Підкарпатського воєводства, там не оприлюднили навіть орієнтовної дати запуску сполучення, пише профільне видання rynek-kolejowy.pl.

Зазначається, що запустити сполучення від польського Мальховіце до Нижанкович заважають формальні та організаційні перешкоди. Дата початку курсування поїздів залежить від отримання від "Укрзалізниці" необхідної технічної інфраструктури для реєстрації пасажирів на кордоні.

До прикордонної платформи в Мальховіце досі немає під'їзних шляхів, Також тривають тривають офіційно-юридичні домовленості, щоб рухомий склад польського перевізника міг працювати на коліях "УЗ".

Польські чиновники повідомляють про нову перешкоду – не знайшлася страхова компанія, яка б погодилася б застрахувати транспортну діяльність польського перевізника Polregio на території України через військові дії, що тривають. Місцева влада каже, що поки неможливо вказати дату відкриття нового сполучення – цього року потяги навряд чи з'являться у новому розкладі.

Із 15 жовтня між Україною та Польщею працює новий залізничний маршрут із пересадкою на станції Рава-Руська. Ми писали, скільки коштують квитки на новий поїзд до Польщі. Зі Львова до Варшави можна доїхати за 9 годин.

Пасажирам варто знати, що із 26 липня "Укрзалізниця" продає квитки на популярні міжнародні поїзди тільки онлайн. Повернути квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку можна тільки через каси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.