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Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по Германии

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Воскресенье 02 июля 2023 09:00
Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по Германии Фото: Город Висмар в Германии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Минувшим летом в Германии настоящий ажиотаж вызвали билеты на поезда за 9 евро. Сотни тысяч людей стали открывать для себя путешествия по стране. Этим же летом билет Deutschlandticket за 49 евро в месяц, как и его предшественник, также стимулирует людей путешествовать и исследовать страну.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает об интересных железнодорожных маршрутах между городами Германии, которые можно осуществить без пересадки.

Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииФото: Самые длинные региональные железнодорожные маршруты в Германии (Statista)

  • Росток-Эльстерверда (390 километров)

Самый длинный участок региональной трассы в стране – маршрут RE5 от Ростока, города на северном побережье, до Эльстерверды в самой глубокой части южного Бранденбурга.

Росток – крупный транспортный узел, портовый город, центр промышленности и судостроения и известный район туризма и отдыха. Здесь есть замечательные исторические локации, рестораны и множество торговых центров.

Первые упоминания о поселении датируются 1161 годом, хотя уже примерно с 7 века здесь жили славяне. Немецкое же поселение на противоположном берегу реки Варны было основано в 1189 году.

Уже в 1218 году Росток получил городские права. В 1259-м Любек, Гамбург, Висмар и Росток основали Ганзейский союз – один из самых влиятельных торговых союзов средневековой Европы.

Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииГорода-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииФото: Город Росток, Германия (wikipedia.org)

Путешествие из Ростока в Эльстерверду длится пять часов. Но, к счастью, поезд проходит через Берлин, давая путешественникам возможность остановиться в столице, чтобы выпить кофе или пообедать.

Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииФото: Городские пейзажи Эльстервельды (wikipedia.org)

Город Эльстервельда является идеальным тихим местом отдыха летом и находится всего в двух шагах от Дрездена на RB31. Здесь точно есть что посмотреть. К примеру, Ратуша Эльстерверды (Elsterwerdaer Rathaus) – символ города. Внутри можно увидеть выставки и экспозиции, посвященные истории Эльстерверды.

Schloss Elsterwerda – романтический замок, построенный в XVII веке. Сегодня замок служит как административное здание, но его архитектура и обстановка оставляют неизгладимое впечатление.

Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииФото: Замок Schloss Elsterwerda (wikipedia.org)

  • Котбус-Висмар (365 километров)

Котбус – город в восточной части Германии на реке Шпрее и трех железнодорожных линиях в 100 км от Берлина. Считается культурным и политическим центром сорбского населения в Нижней Лужице.

Из достопримечательностей тут обязательно стоит увидеть замок Бранитц с прилегающим к нему парком, расположенным на юге города. Эта резиденция была построена по спецзаказу князя Германа фон Пюклер-Мускау, который был одной из ключевых фигур страны в XIX веке.

Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииГорода-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииФото: Котбус, город в восточной части Германии (wikipedia.org)

Поездка на RE2 от Котбуса в Бранденбурге в Висмар на побережье Балтийского моря предлагает много интересного. 4,5-часовое путешествие по железной дороге проведет вас через Берлин, Мекленбург, Переднюю Померанию, популярный туристический город Шверин, и наконец поезд прибывает в очаровательный портовый городок Висмар.

Здесь можно посетить пляжи и насладиться природой. Небольшой морской курорт с пирсом – идеальное место для прогулки на выходных.

Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииФото: Город Висмар (unsplash.com)

Висмар называют "самым шведским городом" Германии. В XVII веке шведы превратили Висмар в город с мощнейшей системой оборонительных укреплений по всей Европе. Семьсот пушек было установлено на двадцати бастионах, двух равелинах, двух цитаделях и одном форте на острове Вальфиш.

Здесь и сейчас можно ощутить влияние прошлых эпох, прогуливаясь по улочкам города.

  • Кобленц-Мангейм (330 километров)

В другой части страны можно воспользоваться поездом RE1 (SÜDWEX) из Кобленца в Мангейм, и вы точно останетесь под впечатлением местных локаций.

Кобленц – один из самых старых и красивых городов Германии, основанный римлянами более двух тысячелетий назад. Название переводится с латыни как "слияние": город находится на стыке двух рек, Рейна и Мозеля. Посетить Кобленц стоит полюбоваться архитектурой эпохи Возрождения: церквями и замками, резиденциями.

Старый город можно сразу полюбить за романтические витиеватые улицы, живописные дворы и уютные площади. Начать знакомство со Старым городом лучше с площади Мюнцплац, где более двух тысяч лет назад была основана римская крепость, которая дала начало развитию всему городу.

Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииФото: Кобленц – один из самых старых и красивых городов Германии (unsplash.com)

Кобленц расположен на полпути между Бонном и Франкфуртом, а главный железнодорожный вокзал Мангейма – всего в 15 минутах езды на S-Bahn от Гейдельберга.

От живописного городка Кобленц на берегах Рейна маршрут поезда пролегает мимо Трира и Саарбрюккена, следуя в город Мангейм.

Мангейм – город на юго-западе страны, уже не одно десятилетие соревнующийся со Штутгартом за почетный статус центра Баден-Вюртемберг. Несмотря на то, что по количеству жителей и официальному статусу Мангейм проигрывает соседнему Штутгарту, по количеству достопримечательностей и культурному наследию он достоин статуса культурного центра региона.

В городе достаточно много достопримечательностей – исторических, природных, архитектурных. Здесь находится самый большой в Европе замок – Мангамийский, построенный в 18 веке.

Открывайте для себя Германию – страну с неповторимым колоритом, озерами и старинными замками!

Города-порты и колорит Скандинавии. Интересные маршруты для поездки на поезде по ГерманииФото: Городской фонтан в Мангейме (wikipedia.org)

С еще одним текстом-подборкой живописных железнодорожных маршрутов по Германии можно ознакомиться по ссылке.

Также мы писали о самых живописных маршрутах для путешествия по Англии, которые можно проехать дешевле чем за 3 евро.

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