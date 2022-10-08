Міська краса та фортеці. Мальовничі маршрути України для мандрівок у жовтні

Мандрівки Україною на вікенд особливо захопливі під час золотої осені. Можна милуватися природою чи архітектурою міст.

TRAVEL РБК-Україна зібрало мальовничі маршрути для подорожей, після яких залишаться яскраві спогади та красиві фотографії.

Чернігів – місто з історією Київської Русі та козацтва

Чернігів має 1300-річну історію з часів Київської Русі. В 13 столітті місто було одним із найбільших в Європі. Найдревнішу частину міста називають Чернігівським дитинцем – це вал, де люблять гуляти містяни. На місці укріплення фортеці стоять 12 чавунних гармат.

Перша церква, яку бачать гості по дорозы зі столиці – Катерининська. Це символ Чернігова. Церкву збудували на честь козаків Чернігівського полку.

Фото: Краєвиди у Чернігові восени (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Серед унікальної архітектури мандрівникам радять подивитися церкву Параскеви-П'ятниці, будинок філармонії, де колись розміщувалося Єпархіальне братство.

Втім, цікаве місто ще атмосферою та парками. Гості відчують дух міста, яке пережило блокаду навесні 2022 року.

Поділля – знаменитий замок і краєвиди Бакоти

Хмельниччина в цьому році пережила пік туристичного попиту – українці відкрили для себе цей мальовничий край під час війни. І хоча багатьох людей приваблював безпечний відпочинок на Дністрі, чимало людей захопилися історичним пам'ятками регіону – палацами і фортецями.

Найвідоміша локація в області та Україні - Кам'янець-Подільська фортеця 11 століття, у якій зараз працює музей. Також за 30 км радять відвідати Хотинську фортецю 13 століття.

Фото: Кам'янець-Подільська фортеця (pixabay.com)

Побувавши в тих краях, варто не оминути наймальовничішу локацію – національний парк "Подільські Товтри", де поєднуються природні краєвиди з історичною архітектурою. Також - Бакоту. Це село 13 століття, яке було затоплене під час створення Дністровського водосховища у середині 1980-х років. Зараз це місце сили і неймовірних краєвидів на "Бакотське море" площею у півтори тисячі гектарів.

Фото: Краєвиди на Бакоті (facebook.com/Марія Хорняк-Лук'янова)

Кропивницький – театр корифеїв і фортеця

Любителям відривати для себе красу українських міст слід вирушити на вихідні у Кропивницький. Там варто побачити перший український професійний театр 19 століття, яким керував Марк Кропивницький – візитівку міста.

Також цікава фортеця Святої Єлисавети, збудована 1754 року, яка втримувала напади під час російсько-турецької війни. Це єдина у Європі земляна фортифікаційна споруда, що збереглася до наших днів. Фортеця складається з безлічі валів, бастіонів, сторожових веж і цілої системи ровів. Її обриси лежать в основі герба міста.

Фото: Архітектурні пам'ятки Кропивницького (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

У місті також варто подивитися культові споруди 19 століття, які збереглися у гарному стані. Також – погуляти набережною річки Інгул та стежками дендропарку.

Замки Львівщини з цікавими історіями

Львів – одна з найпопулярніших локацій на вихідні серед українців. Втім, варто не залишатися в самому місті, а вирушити на екскурсію по мальовничому маршруту "Золотої підкови Львівщини" найвідомішими замками області.

Фото: Підгорецький замок на Львівщині (wikipedia.org/Jan Mehlich)

Під час вихідних можна побачити Свірзький замо16 століттяк, де знімали кінофільми, включаючи "Трьох мушкететів", Олеський (13 століття) замок, також – палац у Золочеві (17 століття), видатний замок у Підгірцях 17 столття, який поєднав архітектуру палацу та фортеці.

Нагадаємо, ми писали, что експрес у Славське ходитиме по вихідних.