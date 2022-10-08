Городская красота и крепости. Живописные маршруты Украины для путешествий в октябре

Путешествия по Украине на уикенд особенно увлекательны в пору золотой осени. Можно любоваться природой или архитектурой городов.

TRAVEL РБК-Украина собрала живописные маршруты для путешествий, после которых останутся яркие воспоминания и красивые фотографии.

Чернигов – город с историей Киевской Руси и казачества

У Чернигова есть 1300-летняя история со времен Киевской Руси. В 13 веке город был одним из самых больших в Европе. Древнейшую часть города называют Черниговским детинцем – это вал, где любят гулять горожане. На месте укрепления крепости стоят 12 чугунных пушек.

Первая церковь, которую видят гости по дороге из столицы – Екатерининская. Это символ Чернигова. Церковь построили в честь казаков Черниговского полка.

Фото: Пейзажи в Чернигове осенью (РБК-Украина/Екатерина Гончарова)

Среди уникальной архитектуры путешественникам советуют посмотреть церковь Параскевы-Пятницы, здание филармонии, где когда-то размещалось Епархиальное братство.

Впрочем, интересен город еще атмосферой и парками. Гости почувствуют дух города, пережившего блокаду весной 2022 года.

Подолье – знаменитый замок и виды Бакоты

Хмельнитчина в этом году пережила пик туристического спроса – украинцы открыли для себя этот живописный край во время войны. И хотя многих людей привлекал безопасный отдых на Днестре, многие увлеклись историческими достопримечательностями региона – дворцами и крепостями.

Самая известная локация в области и Украине – Каменец-Подольская крепость 11 века, в которой сейчас работает музей. Также в 30 км советуют посетить Хотинскую крепость 13 века.

Фото: Каменец-Подольская крепость (pixabay.com)

Побывав в тех краях, стоит не пропустить самую живописную локацию – национальный парк "Подольские Товтры", где сочетаются природные виды с исторической архитектурой. Также – Бакоту. Это село 13 века, затопленное при создании Днестровского водохранилища в середине 1980-х годов. Сейчас это место силы и невероятных видов на "Бакотское море" площадью в полторы тысячи гектаров.

Фото: Пейзажи на Бакоте (facebook.com/Мария Хорняк-Лукьянова)

Кропивницкий – театр корифеев и крепость

Любителям отрывать для себя красоту украинских городов стоит отправиться на выходные в Кропивницкий. Там следует увидеть первый украинский профессиональный театр 19 века, которым руководил Марк Кропивницкий – визитку города.

Также интересна крепость Святой Елисаветы, построенная в 1754 году, которая удерживала нападения во время русско-турецкой войны. Это единственная в Европе земляное фортификационное сооружение, сохранившаяся до наших дней. Крепость состоит из множества валов, бастионов, сторожевых башен и целой системы рвов. Ее очертания лежат в основе герба города.

Фото: Архитектурные достопримечательности Кропивницкого ( РБК-Украина/Екатерина Гончарова)

В городе также стоит посмотреть сохранившиеся в хорошем состоянии культовые сооружения 19 века. Также – погулять по набережной реки Ингул и по тропам дендропарка.

Замки Львовщины с интересными историями

Львов – одна из самых популярных локаций по выходным среди украинцев. Впрочем, стоит не оставаться в самом городе, а отправиться на экскурсию по живописному маршруту "Золотой подковы Львовщины" по самым известным замкам области.

Фото: Подгорецкий замок во Львовской области (wikipedia.org/Jan Mehlich)

Во время выходных можно увидеть Свиржский замок 16 века, где снимали кинофильмы, включая "Трех мушкететов", Олесский замок (13 век), а также дворец в Золочеве (17 век), выдающийся замок в Подгорцах 17 века, соединивший архитектуру дворца и крепости.

Напомним, мы писали, что экспресс в Славском будет ходить по выходным.