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Домчати в Карпати за півдня. Експрес у Славське ходитиме по вихідних

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Субота 24 вересня 2022 09:00
Домчати в Карпати за півдня. Експрес у Славське ходитиме по вихідних Фото: Бойківський експрес у Славському (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

Осінь вважається найкращою порою для мандрівок вихідного дня. Карпати восени приваблюють туристів не лише барвистими краєвидами, але й можливістю оздоровитися у санаторіях чи позбирати гриби.

Тепер у Карпати можна гайнути із Києва на вихідні – "Бойківський експрес" Київ - Славсько переходить на осінній сезон перевезень у якості поїзда вихідного дня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Пасажири мають змогу вирушити зі столиці рано вранці – а вже в обід бути на заході країни серед гір. Наступного дня можна повернутися назад із виїздом в обід та прибуттям в Київ увечері.

Фото: Краєвиди у Славському (facebook.com/slavsko.travel)

"Не прогавте можливість вирушити напряму до гір вранці у п'ятницю або суботу й повернутись у неділю ввечері, відпочивши та назбиравши гори вражень", - звертаються до пасажирів у компанії.

Графік руху "ескпреса вихідного дня" №745/746:

  • Київ (6:20) – Львів (12:02) - Славське (14:05);
  • Славське (14:25) – Львів (16:25) – Київ (22:32).

Домчати в Карпати за півдня. Експрес у Славське ходитиме по вихідних

Фото: Карпати романтичні в будь-яку пору року (facebook.com/slavsko.travel)

Потяг зупиняється на станціях Святошин, Коростень, Броди, Стрий, Сколе. Курсує "Бойківський експрес" по п'ятницях, суботах і неділях в обидві сторони. Білети коштують від 510 гривень. Їх можна придбати як у касах, так і в застосунку.

Домчати в Карпати за півдня. Експрес у Славське ходитиме по вихідних

Фото: Експрес у Славське курсує два роки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

До слова, маршрут "Бойківського ескпреса" з Києва до Славського запустили вперше у грудні 2020 року. В 2022 році Укрзалізниця відновила рух поїзда "Бойківський експрес" 24 серпня.

Нагадаємо, ми писали, що українці знову почали подорожувати під час війни.

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