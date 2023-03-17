Мінімум порушень. Українські авіакомпанії безпечніші за європейських авіаперевізників

Рівень безпеки українських авіакомпаній – кращий, ніж в середньому в авіаперевізників по Європі. Таку інформацію про перевірки за програмою SAFA оприлюднила Державіаслужба України.

За 12 місяців інспектори здійснили 67 перевірок літаків 10 українських авіакомпаній, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.

Зазначається, що з лютого 2022 року по лютий 2023 року показник SAFA у українських авіакомпаній склав 0,28, водночас у інших іноземних перевізників, які літають в Європі – 0,45.

SAFA визначає рівень безпеки літаків. Якщо зауважень немає, показник дорівнює нулю, а якщо інспектори знайшли порушення – вище нуля.

Найкращій показник виявився у авіакомпаній МАУ та "Константа" – 0, найгірший – у "ЗетАвіа", "Максімус Ейрлайнс" та "Мотор Січ". Вони отримали по одиниці – це в два разі гірші показники, ніж у середньому по ринку.

Фото: Літак МАУ в Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

Усі авіакомпанії, окрім "Мотор Січ", станом на 27 лютого 2023 року не мали відкритих зауважень щодо безпеки, повідомила Державіаслужба України.

Показник SAFA українських авіакомпаній на кількість перевірок такий:

МАУ – 0/8;

"Константа" – 0/3;

ДП "Антонов" – 0,19/12;

"Вулкан Ейр" – 0,22/7;

SkyUp –0,23/19;

"Кавок Ейр" –0,23/9;

"Мерідіан" – 0,75/3;

"ЗетАвіа" – 1/2;

"Максімус Ейрлайнс" – 1/2;

"Мотор Січ" – 1/2.

Перевірки SAFA курирує Європейська агенція з безпеки авіації EASA. Літаки перевіряють під час стоянки між рейсами у випадковому порядку, або у разі підозри щодо порушень правил.

Інспектування включає 53 пункти. Серед них: перевірка документів, наявність аварійного обладнання та технічний стан літака, відповідність правилам дій екіпажів. У разі виявлення значних порушень інспектори видають припис їх усунути.

Якщо перевірка покаже значну невідповідність до існуючих норм, в окремих випадках літаку можуть заборонити перельоти в певну країну.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp допоміг найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева.

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