Мінімум порушень. Українські авіакомпанії безпечніші за європейських авіаперевізників

Рівень безпеки українських авіакомпаній – кращий, ніж в середньому в авіаперевізників по Європі. Таку інформацію про перевірки за програмою SAFA оприлюднила Державіаслужба України.
За 12 місяців інспектори здійснили 67 перевірок літаків 10 українських авіакомпаній, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.
Зазначається, що з лютого 2022 року по лютий 2023 року показник SAFA у українських авіакомпаній склав 0,28, водночас у інших іноземних перевізників, які літають в Європі – 0,45.
SAFA визначає рівень безпеки літаків. Якщо зауважень немає, показник дорівнює нулю, а якщо інспектори знайшли порушення – вище нуля.
Найкращій показник виявився у авіакомпаній МАУ та "Константа" – 0, найгірший – у "ЗетАвіа", "Максімус Ейрлайнс" та "Мотор Січ". Вони отримали по одиниці – це в два разі гірші показники, ніж у середньому по ринку.
Усі авіакомпанії, окрім "Мотор Січ", станом на 27 лютого 2023 року не мали відкритих зауважень щодо безпеки, повідомила Державіаслужба України.
Показник SAFA українських авіакомпаній на кількість перевірок такий:
Перевірки SAFA курирує Європейська агенція з безпеки авіації EASA. Літаки перевіряють під час стоянки між рейсами у випадковому порядку, або у разі підозри щодо порушень правил.
Інспектування включає 53 пункти. Серед них: перевірка документів, наявність аварійного обладнання та технічний стан літака, відповідність правилам дій екіпажів. У разі виявлення значних порушень інспектори видають припис їх усунути.
Якщо перевірка покаже значну невідповідність до існуючих норм, в окремих випадках літаку можуть заборонити перельоти в певну країну.
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