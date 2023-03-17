Минимум нарушений. Украинские авиакомпании безопаснее европейских авиаперевозчиков

Уровень безопасности украинских авиакомпаний – лучше, чем в среднем у авиаперевозчиков по Европе. Такую информацию о проверках по программе SAFA обнародовала Госавиаслужба Украины.

За 12 месяцев инспекторы провели 67 проверок самолетов 10 украинских авиакомпаний, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Отмечается, что с февраля 2022 по февраль 2023 показатель SAFA у украинских авиакомпаний составил 0,28, в то же время у других иностранных перевозчиков, летающих в Европе – 0,45.

SAFA определяет уровень безопасности самолетов. Если замечаний нет, показатель равен нулю, а если инспекторы нашли нарушение – выше нуля.

Лучший показатель оказался у авиакомпаний МАУ и "Константа" - 0, самый плохой – у "ЗетАвиа", "Максимус Эйрлайнс" и "Мотор Сич". Они получили по единице – это в два раза хуже показатели, чем в среднем по рынку.

Фото: Самолет МАУ в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

Все авиакомпании, кроме "Мотор Сич", на 27 февраля 2023 года не имели открытых замечаний по безопасности, сообщила Госавиаслужба Украины.

Показатель SAFA украинских авиакомпаний на количество проверок такой:

МАУ – 0/8;

"Константа" – 0/3;

ГП "Антонов" – 0,19/12;

"Вулкан Эйр" – 0,22/7;

SkyUp –0,23/19;

"Кавок Эйр" –0,23/9;

"Меридиан" – 0,75/3;

"ЗетАвиа" – 1/2;

"Максимус Эйрлайнс" – 1/2;

"Мотор Сич" – 1/2.

Проверки SAFA курирует Европейское агентство по безопасности авиации EASA. Самолеты проверяют во время стоянки между рейсами в случайном порядке или в случае подозрения в нарушении правил.

Инспектирование включает 53 пункта. В их числе: проверка документов, наличие аварийного оборудования и техническое состояние самолета, соответствие правилам действий экипажей. При выявлении значительных нарушений инспекторы выдают предписание их устранить.

Если проверка покажет значительное несоответствие существующим нормам, в отдельных случаях самолету могут запретить перелеты в определенную страну.

Напомним, мы писали, что SkyUp помог крупнейшей авиакомпании Молдовы возобновить рейсы из Кишинева.

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