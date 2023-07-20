Мінімальні ціни на море. За скільки можна відпочити за кордоном цього літа

Українці цікавляться відпочинком на морі за кордоном, щоб перезавантажитися та оздоровити дітей. Зокрема, обирають Болгарію та Туреччину.

Які мінімальні ціни на тури за кордон у липні, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла керівниця відділу Product Marketing туроператора Join UP! Катерина Артюх.

У цьому сезоні ціни на відпочинок за кордоном зросли на 10-15% порівняно з минулим роком.

"Факторами впливу стало зняття протиковідних обмежень, валютні коливання, глобальне здорожчання енергоносіїв, спричинені повномасштабною війною та зміни логістики у маршрутах до курортів", – розповіла фахівець.

У компанії навели приклади мінімальної вартості відпочинку у найпопулярніших серед українців країнах:

Туреччина – 15 072 грн;

Єгипет – 18 686 грн;

Чорногорія – 16 626 грн;

Греція – 22 471 грн;

Болгарія – 12 302 грн.

Така вартість турів на одну особу при двомісному розміщенні та з харчуванням "все включено" на 7 ночей.

Фото: Пляж Сонячний берег у Болгарії (unsplash.com/seongyeon)

Для двох дорослих і дитини мінімальні ціни на відпочинок (7 ночей) у популярних країнах такі:

Болгарія (автобусом): у готелі 4* – від 31 236 грн, в готелі 5*– від 41 780 грн;

Іспанія – від 50 671 грн (у будиночках);

Єгипет: "все включено" у готелі 4* – від 51 090 грн, у готелі 5* – від 56 436 грн;

Греція (Крит) – у готелі 4* – від 62 075 грн, у готелі 5* – від 84 921 грн.

Дістатися на курорти українці можуть автобусами або літаками із сусідніх країн, куди організовують трансфери з України.

Нагадаємо, ми писали про топ-5 дешевих курортів на Середземному морі у 2023 році.