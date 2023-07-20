Минимальные цены на море. За сколько можно отдохнуть за границей этим летом

Украинцы интереуются отдыхом на море за границей, чтобы перезагрузиться и оздоровить детей. В частности, выбирают Болгарию и Турцию.

Какие минимальные цены на туры за границу в июле, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала руководитель отдела Product Marketing туроператора Join UP! Екатерина Артюх.

В этом сезоне цены на отдых за границей выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

"Факторами влияния стало снятие противоковидных ограничений, валютные колебания, глобальное удорожание энергоносителей, вызванные полномасштабной войной и изменения логистики в маршрутах к курортам", – рассказала специалист.

В компании привели примеры минимальной стоимости отдыха в самых популярных среди украинцев странах:

Турция – 15 072 грн;

Египет – 18686 грн;

Черногория – 16 626 грн;

Греция – 22 471 грн;

Болгария – 12 302 грн.

Такая стоимость туров на одного человека при двухместном размещении и с питанием "все включено" на 7 ночей.

Фото: Пляж Солнечный берег в Болгарии (unsplash.com/seongyeon)

Для двух взрослых и ребенка минимальные цены на отдых (7 ночей) в популярных странах:

Болгария (автобусом): в отеле 4* – от 31 236 грн, в отеле 5* – от 41 780 грн;

Испания – от 50 671 грн (в домиках);

Египет: "все включено" в отеле 4* – от 51 090 грн; в отеле 5* – от 56 436 грн;

Греция (Крит) – в отеле 4* – от 62 075 грн, в отеле 5* – от 84 921 грн.

Добраться до курортов украинцы могут автобусами или самолетами из соседних стран, куда организуют трансферы из Украины.

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