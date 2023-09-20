Мініджоб у Німеччині. Що українським біженцям слід знати про правила підробітку

Українським біженцям у Німеччині можна мати офіційні підробітки – мініджоб. Це неповна зайнятість або короткострокова робота.

Що треба знати про особливості такого працевлаштування, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Які види часткової зайнятості існують у Німеччині

Українці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, мають такі самі права з працевлаштування, як і німці. Працювати на повну зайнятість багатьом біженцям складно, але вони мають право на підробіток.

Наприклад, можна знайти Minijob – роботу, яка передбачає мінімальну зайнятість та два типи ліміту:

заробіток не більше 520 євро на місяць, а за рік – не більше 6240 євро;

короткострокова зайнятість: не більше трьох місяців (5 робочих годин на тиждень) чи 70 робочих днів (якщо робота займає менше 5 днів на тиждень). При такому ліміті загальний заробіток за цей період не має значення.

Якщо людина заробляє 1600-2000 євро на місяць, то це Midijob, тобто середня зайнятість. При цьому працівник має право на пенсійні виплати, але необхідно сплачувати внески до фонду соціального страхування.

Заробляти на умовах мінімальної зайнятості Minijob можна як у компаніях, так і у приватних осіб. Наприклад, працювати прибиральницею, нянею чи помічником по господарству. Або ж у роздрібній торгівлі, в галузі гастрономії чи в ремісничій справі.

Працювати можна й на декількох мініджобах, але якщо перевищити ліміти, то доведеться сплачувати внески, як за мідіджоб.

Фото: Помощь в саду (pixabay.com)

Чи можна суміщати Minijob і соціальні виплати

Українські біженці отримують виплати від центру зайнятості Jobcenter. Ці кошти надаються їм як безробітним. Відповідно, доходи від офіційних підробітків також будуть враховані у нарахуванні суми допомоги від держави.

"Ви маєте право заробити в місяць 100 євро плюс 30% від додаткового доходу, який залишився. Наприклад, заробивши 520 євро, ви можете зберегти за собою 100 євро + 30% від 420 євро, тобто лише 184 євро. Все, що перевищує цю суму, буде вираховуватися з вашої допомоги Bürgergeld", – пояснюють на сайті handbookgermany.de.

Водночас, Jobcenter продовжить оплачувати:

орендоване біженцями житло;

медичну страховку;

шкільне харчування.

Також залишиться право на соціальні пільги, наприклад, на придбання проїзного.

Фото: Підробіток у кафе (gettyimages.com)

Що треба знати про сплату податків при мінімальній зайнятості

Працюючи на умовах мініджоб, українцям у Німеччині також треба сплачувати податки. Існує кілька варіантів розрахунку:

якщо йдеться про мініджоб із обмеженням по доходу, то зазвичай вибирається паушальне оподаткування (загальна сума). У цьому випадку податок 2% сплачує працедавець. Інших податкових зобов'язань працівник не має;

якщо йдеться про мініджоб із короткостроковою зайнятістю, може бути два варіанти: паушальне оподаткування 25% (плюс надбавка на підтримку солідарності Solidaritätszuschlag) та церковний податок; або індивідуальне оподаткування за податковою карткою Lohnsteuerkarte. За такого варіанту працівник звільняється від сплати податків за умови, що заробляє менше неоподаткованого мінімуму.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.

Також ми розповідали, як українські біженці влаштувалися на ринку праці Німеччини.

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