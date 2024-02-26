Мільйони пасажирів. У польських авіакомпаній – рекордні прибутки завдяки українцям

Україна вже два роки не має цивільного авіатранспорту, тому українці літають із сусідніх країн, найбільше – із Польщі. Завдяки цьому польські аеропорти та авіакомпанії мають рекордні показники.

Як українці впливають на ринок авіаперевезень у Польщі, РБК-Україна повідомляє з посиланням на money.pl.

Аеропорт у Жешуві у 2023 році не перевищив би мільйона зареєстрованих пасажирів, якби ним не користувалися українці. Польська авіакомпанія LOT також не мала б мільярдного прибутку та понад 10 млн пасажирів без попиту з боку українців, пише видання Rzeczpospolita.

Оскільки Україна вже два роки не має цивільного авіатранспорту, українці літають з аеропортів Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі. На думку експертів, активність пасажирів з України покращує результати як польських аеропортів, так і перевізників, зокрема LOT Polish Airlines. Вони створюють додатковий попит на пасажирські авіаперевезення до та з Польщі.

До пандемії авіакомпанія LOT покладалася на трансферний трафік з Азії на захід. Поверненню завадило закриття найкоротших маршрутів польотів над Сибіром.

"У новій стратегії польська авіакомпанія зосередиться на розвитку фідерних маршрутів, переважно на трансатлантичних рейсах. Це буде дуже приваблива пропозиція для України", – сказав виданню аналітик авіаринку Домінік Сіпінський.

Він вважає, що українські пасажири літаків LOT з Польщі допомагають компенсувати втрату можливості літати в Україну та з України.

Авіакомпанія LOT Polish Airlines упродовж 2023 року перевезла понад 10 млн пасажирів і зафіксувала рекордні завантаження літаків. За повідомленнями перевізника, чистий прибуток за 2023 рік перевищить 1 млрд злотих (232 млн євро). Роком раніше результат становив 113 млн злотих (26,2 млн євро), а в рекордному 2019 році – 68,8 млн злотих (15,9 млн євро).

У 2023 році аеропорт Жешув-Ясенка перевищив поріг у 1 млн зареєстрованих пасажирів. Рейси до та з Варшави здійснюються 5 разів на день. У літній сезон буде запущено пряме сполучення з Гданськом і відновлене сполучення з Нью-Йорком.

Lufthansa також повернулася до Жешува і планує залучити частину цього трафіку до своїх центрів у Франкфурті та Мюнхені. З аеропорту виконують рейси також бюджетні авіакомпанії Wizz Air і Ryanair.

Нагадаємо, ми писали, що український літак потрапив у топ найбільших авіалайнерів польського аеропорту. Український літак – на другому місці за розмірами на аеродромі у Катовіце.

Також ми розповідали, що українські авіакомпанії створили хаб у Кишиневі. Літаки виконують рейси на замовлення молдовських авіакомпаній.

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