UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Миллион пустующих вакансий. В Европе возник дефицит сотрудников: в чем причина

Фото: Авиакомпании в Европе сталкиваются с дефицитом сотрудников (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Сфера путешествий в странах ЕС быстро восстанавливается, и новых кадров остро не хватает

Европе срочно необходимо заполнить 1,2 миллиона вакансий в сфере путешествий и туризма.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Европейскую туристическую комиссию.

"Восстановление сектора туризма окажется под угрозой"

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму и Европейской туристической комиссии, восстановление сектора путешествий и туризма в Европейском союзе окажется под угрозой, если не будет заполнено 1,2 миллиона рабочих мест.

Вакансии, вероятно, останутся незаполненными в напряженный летний период. Прогнозируют, что больше всего пострадают туристические агентства: там нехватка сотрудников достигает 30%.

У авиакомпаний и гостиничного бизнеса пустует одна из пяти вакансий, и в этих сферах не хватает около 20% персонала.

"Европа продемонстрировала одно из самых сильных восстановлений туризма в 2021 году, опередив средний мировой показатель. Однако текущая нехватка рабочей силы может задержать эту тенденцию и оказать дополнительное давление на и без того испытывающий трудности сектор", — заявила президент и исполнительный директор совета комиссии Джулия Симпсон.

Фото: В европейских отелях не заняты около 20% вакансий (unsplash.com)

В 2020 году, когда пандемия была на пике, было потеряно 1,7 миллиона прямых рабочих мест. В 2021 году, когда правительства начали ослаблять ограничения на поездки, прямой вклад сектора в экономику Европейского Союза восстановился на 30,4 процента. Тогда восстановилось 571 000 рабочих мест.

В этом году совет прогнозирует, что восстановление сектора продолжит ускоряться и почти достигнет уровня до пандемии.

В профильной структуре определили меры, которые правительства и частный сектор могут реализовать для решения этой проблемы:

  • содействовать мобильности рабочей силы внутри стран и за границу и укреплять сотрудничество на всех уровнях, предоставляя визы и разрешения на работу;
  • обеспечить гибкую и удаленную работу там, где это возможно, особенно если ограничения на поездки по-прежнему не позволяют работникам свободно пересекать границы;
  • обеспечить достойную работу, социальную защиту и возможности карьерного роста — с работой, которая является безопасной, справедливой, продуктивной и значимой — для повышения привлекательности сектора как карьерного выбора и удержания новых талантов.
  • обеспечить повышение квалификации и переподготовка талантов, а также комплексное обучение, а также создание — для оснащения рабочей силы новыми и улучшенными навыками.
  • создавать и продвигать образование и обучение — с помощью эффективных политик и государственно-частного сотрудничества, которые поддерживают образовательные программы и обучение на основе ученичества.
  • внедрять инновационные технологические и цифровые решения для улучшения повседневных операций, чтобы обеспечить безопасное и беспрепятственное путешествие и повысить качество обслуживания клиентов.

"Правительства и частный сектор должны объединиться, чтобы предоставить наилучшие возможности для людей, которые ищут отличные карьерные возможности, которые предлагает туристический сектор", — добавил Симпсон.

Напомним, авиакомпании в Европе продолжают массово отменять рейсы. Одна из причин - дефицит сотрудников в аэропортах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропаТрудовой кодексТуризмЗарплата в Украине