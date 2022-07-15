Всі місця переповнені. У Дубліні українські біженці ночують в аеропорту

Через перевантаженість центрів допомоги у місті відкриють тимчасовий табір для біженців

Українці, які прибувають до Ірландії, змушені спати на надувних матрацах в старому терміналі аеропорту Дубліна, оскільки транзитний вузол Citywest переповнений.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Irish Examiner.

За даними видання, багатьом біженцям довелося спати на голій підлозі старої будівлі аеровокзалу Дублінського аеропорту, але біженці були вдячні за те, що нарешті потрапили в тихе місце й врятувалися від обстрілів.

"Вони дуже вдячні за те, що вони мають. Але вчора спали на голій підлозі"

З такою ж ситуацією стикаються ті, хто просить притулку і прибуває в Дублін з інших країн.

Багато хто змушений залишитися в старій будівлі аеровокзалу, оскільки у наданих державою житлових приміщеннях немає вільних місць. У будівлі знаходяться близько 250 осіб, з них близько 150 жінок і дітей, які прибули з України.

Фото: В аеропорті ночують приблизно 150 біженців з України, для яких не знайшлося вільного житла (Getty Images)

Українська волонтер Маргарита Калініченко розповіла, що люди, які прибули в середу, спали на підлозі. Їй повідомили про приблизно 150 біженців з України, для яких не виявилося вільного житла, оскільки всі доступні раніше варіанти вже зайняті.

"Вони дуже вдячні за те, що зараз тут тихо, і вони не вимогливі або щось в цьому роді. Вони дуже вдячні за те, що вони мають. Але вчора вони спали на голій підлозі", — звернула увагу волонтер.

Разом з тим людей, які прибувають з України, попередили про брак житла в Ірландії. "Вони знають про доступні варіанти, і повинні вирішити, куди краще піти", — додала жінка.

Для біженців відкриють ще один табір. Захід буде тимчасовим

Незабаром спеціальні намети для біженців встановлять на території кампусу Citywest в Дубліні. Конференц-центр в Сітівесті, що відкрився в березні як центр обробки інформації для українців, теж перевантажений: десятки прибувають сплять на стільцях.

В цей час в країні фактично закінчилися варіанти розміщення, що призвело до величезної перевантаження кампуса, і установка наметів розглядається як короткострокове рішення", — пишуть в Irish Examiner.

Фото: Проблема виникла не тільки для українців: в аеропорту розмістилися і ті, хто їде з інших країн (Getty Images)

Урядові установи також намагаються знайти інші тимчасові центри, де можна було б обробляти заявки прибуваючих і розміщувати їх десь до тих пір, поки не будуть знайдені довгострокові варіанти житла.

Також в країні відкриють наметове містечко в графстві Міт: його побудували ще в березні минулого року на випадок непередбачених обставин. Хоча конференц-центр Citywest спочатку відкрили для українців, там зараз багато тих, хто прибуває з інших країн і просить притулку в рамках системи міжнародної служби захисту (IPS).

Українців приймають охочіше. Чому виникла проблема

Деякі пояснюють проблему тим, що по всій Європі збільшилася кількість заявників, які підпадають під міжнародну систему захисту. Карантин через пандемію скасували, і вони стали подавати більше прохань про притулок.

Одне джерело сказало, що українців хочуть приймати набагато охочіше, ніж біженців з інших країн.

"Біженці з України — це в основному жінки та діти, в той час як люди з інших країн — самотні чоловіки", — сказав співрозмовник.

Чиновники запевняють, що проблема з часом вирішиться — у міру того, як будуть відкривати тимчасові місця розміщення і будуть шукати біженцям нове постійне житло.

Нагадаємо, українців попереджають про умови в таборах Норвегії.

Також у Шотландії призупинять підтримку біженців з України: названо причину.