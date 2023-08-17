Менше турбаз, але більше кемпінгів. Як відновлюється український туризм у 2023 році

Український туристичні підприємства продовжують працювати та сплачувати податки до бюджету. Найбільше коштів надійшло від готелів.

Які заклади розміщення розширили свою діяльність у цьому році, TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

За перші шість місяців туристична галузь України поповнила бюджет держави на 897, 848 млн грн. Це більше, ніж торік за цей період – у 2022 році за перше півріччя надійшло 809,435 млн грн. Втім, у довоєнному 2021 році показники були удвічі вищі – в казну було перераховано 1 млрд 88 млн 945 тис. грн.

Між тим, за перше півріччя 2023 року кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, зменшилась на 23% у порівнянні з тим самим періодом у 2022 році. Якщо порівнювати із 2021 роком, то загальне скорочення склало 36% – юридичних осіб стало менше на 45%, підприємницьку діяльність у туризмі згорнули 32% фізичних осіб.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету – 63% – сплатили готелі (569,828 млн грн). У 2022 році надходження були у 460,498 млн грн. За той самий період у 2021 році – 665,420 млн грн.

Водночас зменшилася частка сплаченого податку від діяльності туристичних баз та дитячих таборів відпочинку. Від цих засобів розміщення надійшло 60,428 млн грн податку проти 73,012 млн грн за перше півріччя минулого року. У 2021 році вони сплатили 178,921 млн грн.

Інфографіка: Податки від туристичної галузі за 6 місяців 2023 року (ДАРТ)

Проте збільшилися надходження від податків від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів майже удвічі, склавши 1,492 млн грн у 2023 році проти 731 тисяч грн у 2022. Однак в порівняні з 2021 роком, податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися.

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