Про який відпочинок мріють захисники після перемоги: локації в Україні та за кордоном
Майже 400 українським військовослужбовцям організували відновлення на морі за кордоном. Вони пройшли реабілітацію на курортах Червоного моря в Єгипті.
Про який відпочинок та мандрівки мріють українські військовослужбовці, TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі туроператора Join UP!, який провів відповідне опитування.
Компанія ініціювала програму відновлення на морських курортах за кордоном для українських військовослужбовців. Більшість учасників перебували на фронті з початку війни, а для 41% поїздка мала на меті реабілітацію після поранень.
Результати опитування показали, що у 89,6% учасників поїздка позитивно вплинула на психологічний стан, у 74,8% – на фізичний стан.
Після перемоги більшість військовослужбовців хотіли б провести деякий час в Україні (37,1%) – найчастіше вдома, інші поїхали б у звільнений Крим чи Карпати.
Фото: Відпочинок у Єгипті (unsplash.com/sandro-gautier)
Серед улюблених місць в Україні назвали популярні курорти й міста, а також захисники мріють про такі локації:
- Блакитні озера у Донецькій області;
- рибалка на Дніпрі,
- озеро Світязь на Волині;
- Біле озеро на Рівненщині.
Дехто планує також поїхати за кордон. Найчастіше військовослужбовці називали Єгипет (22,5%), країни Європи (18%) і Туреччину (6,7%).
Раніше ми розповідали, що в Одеській області відкривають пляжі для купання.