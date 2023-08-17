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Меньше турбаз, но больше кемпингов. Как восстанавливается украинский туризм в 2023 году

Фото: Отель в Карпатах (facebook.com/korunaua)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские туристические предприятия продолжают работать и платить налоги в бюджет. Больше всего средств поступило от отелей.

Какие заведения размещения расширили свою деятельность в этом году, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).

За первые шесть месяцев туристическая отрасль Украины пополнила бюджет государства на 897,848 млн грн. Это больше, чем в прошлом году за этот период – в 2022 году за первое полугодие поступило 809,435 млн грн. В довоенном 2021 году показатели были вдвое выше – в казну было перечислено 1 млрд 88 млн 945 тыс. грн.

Между тем, за первое полугодие 2023 года количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, уменьшилось на 23% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Если сравнивать с 2021 годом, общее сокращение составило 36% – юридических лиц стало меньше на 45%, предпринимательскую деятельность в туризме свернули 32% физических лиц.

Наибольшую долю поступлений в госбюджет – 63% – уплатили гостиницы (569, 828 млн грн). В 2022 году поступления были в 460,498 млн грн. За тот же период в 2021 году – 665,42 млн грн.

В то же время, уменьшилась доля уплаченного налога от деятельности туристических баз и детских лагерей отдыха. От этих средств размещения поступило 60,428 млн грн налога против 73,012 млн грн за первое полугодие прошлого года. В 2021 году они уплатили 178,921 млн грн.

Инфографика: Налоги от туристической отрасли за 6 месяцев 2023 года (ДАРТ)

Однако увеличились поступления от налогов от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов почти вдвое, составив 1,492 млн грн в 2023 году против 731 тысяч грн в 2022 году. Но по сравнению с 2021 годом, налоги от деятельности этих средств размещения снизились.

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