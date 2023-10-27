Все менше у домах поляків. Скільки українців у Польщі орендують житло: опитування

Кількість українців, які у Польщі орендують житло, зростає. Допомогою поляків чи благодійних організацій користуються все менше біженців.

Скільки українців у Польщі винаймають житло власним коштом та скільки покладаються на підтримку держави чи організацій, РБК-Україна розповідає з посиланням на міжнародну агенцію Gremi Personal.

У якому житлі живуть українці у Польщі та хто його оплачує

У компанії провели опитування серед працевлаштованих українців у Польщі. З 1 по 20 жовтня участь взяли 903 громадянина України. Результати опитування показали, що частка респондентів, які орендують житло у Польщі, за рік зросла на 18% – до 76%. Також учасники опитування проживають у житлі, яке їм надають:

роботодавці – 15%;

благодійні організації – 4%;

прихистили поляки, яким уряд надає компенсацію – 3%;

тимчасове житло від держави – 2%.

Аналогічне опитування, що проводилося упродовж листопада 2022 року, показало, що тоді опитані українці проживали у такому житлі:

винаймали власним коштом –58%;

забезпечували роботодавці – 22%;

прихистили поляки у своєму житлі – 10%;

коштом держави – 5%;

за допомоги благодійних організацій – 5%.

Інфографіка: Хто оплачує житло для українців у Польщі (надана РБК-Україна)

Чому українці стали більше орендувати житло

В компанії пояснюють, що кількість людей, які орендують житло самостійно, значно зросла з кількох причин.

Одна з них – рівень соціальних виплат у Польщі не дозволяє прожити без роботи порівняно з такими країнами як Німеччина, Бельгія, Швейцарія. Але зарплати у Польщі дають можливість орендувати окреме житло. Тому українці влаштовуються на роботу та знімають квартири.

У Польщі офіційно працевлаштовані 750 тисяч українців, це майже половина з усіх українських громадян у країні. Водночас, у Німеччині середній рівень зайнятості біженців з України складає 19%, а серед тих, хто прожив там рік – 28%.

Фото: Українці стають самостійними у Польщі (gettyimages.com)

За даними центрального статистичного управління Польщі (GUS) тільки у другому кварталі 2023 року українці витратили у Польщі 1,77 млрд злотих (14.73 млрд грн), що на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За рік на 7% зменшилась кількість тих, кого забезпечує житлом роботодавець. Це пов'язано з тим, що українські біженці переважно проживають з дітьми, а житло від роботодавця здебільшого пристосоване для трудових мігрантів.

"Цифри свідчать, що українці вже стали самодостатніми у Польщі. Це пов'язано з адаптацією та відсутністю соціальних програм, як у більш багатих країнах Європи. Переважна більшість вже вивчили польську мову. Це допомагає влаштовуватися на роботу за фахом, отримувати гарну зарплату та орендувати собі житло", – звертає увагу директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Вона вважає, що цей фактор вплинув також на те, що утричі зменшилась частка тих, кого прихистили поляки в своїх домівках.

Нагадаємо, ми писали, де в Європі найбільше українських біженців знайшли роботу. На першому місці за рівнем зайнятості – Польща.

Також ми повідомляли, що восени до Польщі стало виїжджати більше українців. Однією з причин є те, що у Польщі розпочинається період сезонних робіт до Різдва та Нового року.

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