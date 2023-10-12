Восени до Польщі стало виїжджати більше українців: причини

Потік людей з України через кордон Польщі зростає. У вересні 2023 року до сусідньої країни виїхало на 73 тисячі українців більше, ніж в'їхали до України.

Які причини такої переваги виїзду над в'їздом, РБК-Україна повідомляє з посиланням на міжнародну агенцію Gremi Personal.

У вересні кордон з Польщею перетнули 840,5 тис. людей, а на територію України заїхали 767,1 тисяч осіб. Ще влітку спостерігалась інше тенденція – наприклад, у липні в Україну в’їхали на 59 тисяч більше, ніж заїхало до Польщі. Про свідчать дані Прикордонної служби України.

Аналітики компанії пояснюють, що така динаміка має різні причини. Наприклад, українці, що знайшли прихисток в європейських країнах, повертаються туди після сезону відпусток. Така тенденція була і у попередні роки, коли трудові мігранти влітку поверталися в Україну, а восени знову їхали на заробітки до Польщі.

Ще один важливий фактор – бажання воз’єднатися із сім’єю. Деякі матері з дітьми, які проживають у Європі, влітку повертаються в Україну до своїх чоловіків.

Крім того, динаміку виїзду посилила повторна загроза блекаутів. Тому кількість людей, які виїжджають із України, може збільшуватися до грудня, як це було торік.

"Ми очікуємо, що взимку приріст українців у Польщі стане більшим, як це і було минулого року. В довоєнні часи десятки тисяч українців виїжджали з Польщі наприкінці серпня, аби підготувати дітей до школи. Таку динаміку ми спостерігаємо і зараз, але в меншій мірі через те, що багато дітей виїхали за кордон", – зазначає директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Водночас у Польщі розпочинається період сезонних робіт до Різдва та Нового року.Відбувається активізація європейської промисловості, де традиційно працює багато українців. Найпопулярніші вакансії пропонують у сфері логістики, інтернет-магазинах, на виробництві сувенірної продукції та харчовій промисловості. У середньому заробітна плата на низькокваліфікованих роботах у Польщі складає 38-40 тис. грн.

Нагадаємо, ми писали, що українці витрачають у магазинах Польщі мільярди гривень. Більше грошей залишають тільки німці.

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