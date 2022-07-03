Медицинскй туризм Испании оказался под угрозой: в чем причина

Сектор медицинских путешествий Испании оказался под угрозой. Страна сталкивается с серьезной проблемой: многие больницы и клиники путают медицинских туристов, направляющихся в Испанию для лечения, с теми, кто едет в Испанию в отпуск и нуждается в срочной медицинской помощи. Многие туристы возвращаются домой, не оплатив счета.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Из-за такой проблемы Испании пришлось доработать планы по погашению долгов в регионах и выделить на это средства из бюджета страны. Ведь некоторые учреждения на знак протеста прекратили работать.

Масса неоплаченных счетов. Почему возникла проблема

Одним из крупнейших источников медицинского туризма в Испании считается Британия. Но после Brexit правила ЕС в отношении трансграничного медицинского страхования и медстрахования для туристов изменились. В Испании теперь трудно достать информацию о медицинских данных пациентов, когда те вернулись домой.

Процесс получения платежей от пациентов, особенно за пределами ЕС, после их возвращения домой сложен, и часто заканчивается для больницы негативно - деньги они просто не получают, пишет издание.

Из-за этого Великобритания уже вышла на первое место в списке стран с неоплаченными медицинскими счетами. В список должников также входят Германия, Франция и Италия. Страны вне Европы, где оказалось больше всего неплательщиков - США и Аргентина.

Фото: Множество неоплаченных туристами счетов оказалось на курортном острове Майорка (unsplash.com)

Накопившиеся неоплаченные счета ставят под сомнение будущее медицинского туризма, пишут на сайте. Особенно много неплательщиков - в курортных прибережных регионах страны. Сфера оказалась убыточной, и государству приходится платить клиникам деньги вместо того, чтобы им платили клиенты.

С такими проблемами уже столкнулись курортные острова - Ибица, Майорка, Менорка и Форментера. Общий долг за 2019–2022 года от медицинских туристов составляет более 7 миллионов евро.

Испания сталкивается с такой проблемой еще с 2012 года. Правительство ранее уже выделяло деньги в регионы, чтобы покрыть неоплаченные счета, чтобы клиники или курорты не останавливали работу.

Тем временем Министерство здравоохранения и по делам потребителей Балеарских островов решило провести открытый тендер на поиск компании, которая отслеживает медицинских туристов и заставляет их платить.

Напомним, туризм на Шри-Линке оказался в кризисе из-за войны России в Украине.