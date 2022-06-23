Туризм под откос. Что происходит на Шри-Ланке из-за войны в Украине

Остров потерял 30% турпотока в разгар сезона

Популярный у туристов экзотический остров Шри-Ланка переживает сложнейшие времена после пандемии и начала войны в Украине.

Почему отсутствие туристов из Украины и РФ так сильно бьет по экономике курортной страны, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на материал Observer Research Foundation.

Почему туризм так важен для экономики Шри-Ланки

Туристический сектор стал одним ключевых в экономике Шри-Ланки, обеспечивая значительную часть рабочих мест и валютные поступления. На долю туризма приходится 12% ВВП страны, а валютные доходы от него занимают третье по величине место после денежных переводов рабочих и швейной промышленности.

Развиваться туризм начал только в 1960-х годах, когда стала улучшаться туристическая инфраструктура – дороги, авиакомпании, строительство новых отелей. В конце 1970-х с либерализацией экономики Шри-Ланки были обеспечены крупномасштабные инвестиции в туризм.

Фото: Пляж в Коломбо (pixabay.com)

Но общественные беспорядки, которые длились 26 лет и закончились только в 2009 году, мировой финансовый кризис 2007-2008 годов ухудшили ситуацию и в туристической индустрии. Зато с 2010 года в туризме Шри-Ланки начался резкий рост – уже в 2018 году сектор принес экономике 4,4 млрд долларов доходов. Общая занятость в этом секторе в 2019 году составляла примерно 403 000 человек.

В апреле 2019 года в столице Коломбо из-за теракта погибли 250 человек, 42 из которых были иностранными гражданами. Другие страны опубликовали предостережения для своих граждан по поводу путешествий на Шри-Ланку, уже в мае число туристов упало на 60% по сравнению с показателями 2018 года.

Если туризм в 2018 году составил 5,6% ВВП, то после начала пандемии в 2020 году эта цифра была 0,8%. Доходы страны из-за пандемии упали на 50%. Большая часть населения оказались без работы и доходов.

Страна закрыла небо для пассажирских перевозок, а первыми туристами после пандемии в конце 2020 года были украинцы, прибывшие чартерными рейсами.

Фото: Курортный отель на Шри-Ланке (pixabay.com)

Как война в Украине ударила по экономике курортной страны

В 2022 году Украина была на третьем месте по количеству туристов на Шри-Ланке, Россия – на первом. Только в январе 2022 года остров посетили 20000 туристов из обеих стран – более 25% от всего турпотока, в то время, как в 2018 году – меньше 10%. Россия, Украина, Польша и Беларусь, обеспечивали почти 30% туристов до 2022 года.

Война в Украине началась в разгар туристического сезона на Шри-Ланке, из-за чего поток туристов сильно сократился. Украина закрыла свое небо, а РФ из-за санкций потеряла возможность совершать большинство дальнемагистральных рейсов. И это сильно усугубляет ситуацию для экономики Шри-Ланки.

Власти страны неоднократно заявляли, что рост туризма и увеличение экспорта помогут Шри-Ланке пережить тревожный кризис. Однако доходы от туризма не смогли в достаточной мере пополнить валютные резервы, которые почти исчерпаны из-за роста импорта товаров первой необходимости, например, продуктов питания и топлива.

Фото: Улицы на Шри-Ланке (pixabay.com)

Постоянный приток иностранных туристов помог бы восстановить страну, пострадавшую от пандемии, с ее валютными проблемами. Однако жизненно важной для экономики отрасли угрожают череда беспорядков и введение чрезвычайного положения.

Картина огромных очередей за бензином на заправках - дефицитного товара в стране на данный момент - усиливает беспокойство туристов, планирующих посетить страну в ближайшие месяцы.

Кроме того, 3 апреля 2020 года правительство Шри-Ланки наложило запрет на гигантов социальных сетей — Meta и Twitter — шаг, который усилил обеспокоенность туристов по поводу страны как места их отдыха в будущем.

Все же на Шри-Ланке планируется, что туризм сыграет решающую роль в восстановлении экономического положения страны, привлечет валютные поступления и усилит темпы роста в ближайшие годы.

Напомним, мы писали, где могут отдохнуть украинцы за границей этим летом.