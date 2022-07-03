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Медичний туризм Іспанії опинився під загрозою: у чому причина

Фото: Барселона, Іспанія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Масові проблеми виникають через неоплачені туристами рахунки

Сектор медичних подорожей Іспанії опинився під загрозою. Країна стикається з серйозною проблемою: багато лікарень і клінік плутають медичних туристів, які прямують до Іспанії для лікування, з тими, хто їде в Іспанію у відпустку і потребує термінової медичної допомоги. Багато туристів повертаються додому, не сплативши рахунки.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Через таку проблему Іспанії довелося доопрацювати плани з погашення боргів у регіонах і виділити на це кошти з бюджету країни. Адже деякі установи на знак протесту припинили працювати.

Маса неоплачених рахунків. Чому виникла проблема

Одним з найбільших джерел медичного туризму в Іспанії вважається Британія. Але після Brexit правила ЄС щодо транскордонного медичного страхування та медстрахування для туристів змінилися. В Іспанії тепер важко дістати інформацію про медичні дані пацієнтів, коли ті повернулися додому.

Процес отримання платежів від пацієнтів, особливо за межами ЄС, після їх повернення додому складний, і часто закінчується для лікарні негативно - гроші вони просто не отримують, пише видання.

Через це Велика Британія вже вийшла на перше місце в списку країн з неоплаченими медичними рахунками. До списку боржників також входять Німеччина, Франція та Італія. Країни поза Європою, де виявилося найбільше неплатників - США та Аргентина.

Фото: Безліч неоплачених туристами рахунків виявилося на курортному острові Майорка (unsplash.com)

Накопичені неоплачені рахунки ставлять під сумнів майбутнє медичного туризму, пишуть на сайті. Особливо багато неплатників - в курортних прибережних регіонах країни. Сфера виявилася збитковою, і державі доводиться платити клінікам гроші замість того, щоб їм платили клієнти.

З такими проблемами вже зіткнулися курортні острови - Ібіца, Майорка, Менорка і Форментера. Загальний борг за 2019-2022 роки від медичних туристів становить понад 7 мільйонів євро.

Іспанія стикається з такою проблемою ще з 2012 року. Уряд раніше вже виділяв гроші в регіони, щоб покрити неоплачені рахунки й клініки, або курорти не зупиняли роботу.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я та у справах споживачів Балеарських островів вирішило провести відкритий тендер на пошук компанії, яка відстежує медичних туристів і змушує їх платити.

Нагадаємо, туризм на Шрі-Ланці опинився у кризі через війну Росії в Україні.

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