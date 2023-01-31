Медицина і продукти. Що здивувало українку за півроку життя в Канаді

До Канади за візою CUAET прибули вже понад 140 тисяч українців, загалом вже схвалено 478 тисяч таких віз.

Що дивує українців, які переїжджають в канадську "глибинку", TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на досвід Олени Письменної, яка півроку тому приїхала в цю країну з 6 доньками і мамою.

Мороз до 38 градусів і дикі тварини на вулицях

Жінка з родиною у червні приїхала в Британську Колумбію і оселилася в місті Квеснел. Вона розповідає про те, як влаштувала своє життя та що її здивувало у канадських реаліях.

"Шість місяців пролетіли дуже швидко і ми навіть не встигли злякатися. Зараз за вікном мінус 38 – навіть місцеві жителі кажуть, що це дуже холодно. Але в будинку у нас тепло", – розповідає вона.

Зима, яка триває 5 місяців і низькі температури – тільки одна з речей, які здивували Олену, яка раніше жила у Дніпрі. На кадрах її домашнього відео видно, як вулицями гуляють олені чи ведмеді.

Фото: Зима в Канаді (pixabay.com)

Без знання мови роботу знайти важко

Родина живе за рахунок роботи – працюють дорослі жінки та дві старші доньки.

"Я змінила три місця праці: спершу в пекарні, потім працювала прибиральницею у готелі, звільнилася, бо взимку дуже мало відвідувачів готелю. Друзі знайшли мені місце прибиральниці офісу у великому лісозаготовчому комплексі. Тут дуже багато офісів – я працюю з 10 ранку до 15:00-15:30. Моя мама теж звільнилася з пекарні і зараз працює в кафе. Старша донька залишилася працювати там, де починала – у ресторані, й дуже задоволена своєю роботою", – ділиться досвідом багатодітна мама.

Вона попереджає: приїхати і знайти роботу з поганим знанням англійської дуже важко.

"Мій працедавець каже, що я могла би працювати на комп'ютері, але і він, і я розуміємо, що не зараз", – зауважує українка.

Фото: Мітинг у Канаді (gettyimages.com)

Друга донька працює у мережі ресторанів швидкого харчування, а менші доньки навчаються у школі.

"Я дуже задоволена їхніми результатами. Спочатку їм було важко. Кожна з них через півроку отримала атестат і гарні оцінки. Більше всього надихнуло, коли класний керівник вручив доньці з особливостями відзнаку за її навчання – усі учні і батьки в залі аплодували", – розповідає Олена.

"Намагаємося знайти щось натуральне і смачне"

Родині українців в Канаді не дуже подобається їжа: на смак вона відрізняється від української та європейської.

"Канада дуже багата країна, але навіть якщо на продуктах написано "органічні" або "біо", вони не такі смачні – на смак штучні, синтетичні. Намагаємося знайти щось корисне, натуральне і смачне не за всі гроші світу", – зауважує Олена Письменна.

Фото: Українцям не подобається їжа в Канаді (gettyimages.com)

Вона була приємно здивована, що у Квеснелі знайшлися ще кілька родин українців, з якими вони намагаються спілкуватися і гарно проводити час.

"Деякі люди зверталися до мене, щоб я їм допомогла приїхати до Канади, деяким допомагала. Але були ситуації, що деякі прожили місяць-два і повернулися назад у Європу. У Канаді може бути по-різному, але чи залишатися – людям вирішувати самим, ми не збираємося виїжджати", – розповідає вона.

Апаратура в лікарнях краща, ніж в Україні та Польщі

В одному з відео українка розповіла, що в Канаді одній з її доньок поставили діагноз епілепсії і виписали ліки від судом. При цьому обстеження дитина проходила ще в Україні, але оскільки напади були дуже рідко, лікарі лише припускали такий діагноз.

Після частих нападів в Канаді Олена звернулася до місцевих лікарів, де доньку обстежили додатково. Українку дуже здивував високий рівень медицини.

"Апаратура така, яку ми не бачили навіть у крутих клініках України і Польщі – і це глибинка Канади. Лікарі дуже професійні, медсестри привітні. Чисто, красиво. Дуже гарна клініка порівняно з Києвом. Я можу задати будь-яке запитання – і лікарі відповідають. Навіть якщо ви приїхали за програмою CUAET, звертайтеся в швидку допомогу", – радить вона.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати щомісячні виплати 2000 доларів в Канаді.