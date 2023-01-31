Медицина и продукты. Что удивило украинку за полгода жизни в Канаде

В Канаду по визе CUAET прибыли уже более 140 тысяч украинцев, всего уже одобрено 478 тысяч таких виз.

Что удивляет переезжающих в канадскую "глубинку" украинцев, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на опыт Елены Письменной, которая полгода назад приехала в эту страну с 6 дочками и мамой.

Мороз до 38 градусов и дикие животные на улицах

Женщина с семьей в июне приехала в Британскую Колумбию и поселилась в Квеснеле. Она рассказывает о том, как устроила свою жизнь и что удивило ее в канадских реалиях.

"Шесть месяцев пролетели очень быстро и мы даже не успели испугаться. Сейчас за окном минус 38 – даже местные жители говорят, что это очень холодно. Но в доме у нас тепло", – рассказывает она.

Зима, которая длится 5 месяцев и низкие температуры – только одна из вещей, которые удивили Елену, которая раньше жила в Днепре. На кадрах ее домашнего видео видно, как по улицам гуляют олени или медведи.

Фото: Зима в Канаде (pixabay.com)

Без знания языка работу найти трудно

Семья живет за счет работы – работают взрослые женщины и две старшие дочери.

"Я сменила три места работы: сначала в пекарне, потом работала уборщицей в отеле – уволилась, потому что зимой очень мало посетителей отеля. Друзья нашли мне место уборщицы офиса в большом лесозаготовительном комплексе. Здесь очень много офисов – я работаю с 10 утра до 15:00-15:30. Моя мама тоже уволилась из пекарни и сейчас работает в кафе. Старшая дочь осталась работать там, где начинала – в ресторане, и очень довольна своей работой", – делится опытом многодетная мама.

Она предупреждает: приехать и найти работу с плохим знанием английского очень тяжело.

"Мой работодатель говорит, что я могла бы работать на компьютере, но и он, и я понимаем, что не сейчас", – отмечает украинка.

Фото: Митинг в Канаде (gettyimages.com)

Вторая дочь работает в сети ресторанов быстрого питания, а младшие дочери учатся в школе.

"Я очень довольна их результатами. Сначала им было тяжело. Каждая из них через полгода получила аттестат и хорошие оценки. Больше всего вдохновило, когда классный руководитель вручил дочери с особенностями отличие за ее учебу – все ученики и родители в зале аплодировали", – рассказывает Елена.

"Пытаемся найти что-то натуральное и вкусное"

Семье украинцев в Канаде не очень нравится еда: по вкусу она отличается от украинской и европейской.

"Канада очень богатая страна, но даже если на продуктах написаны "органические" или "био", они не такие вкусные – на вкус искусственные, синтетичные. Пытаемся найти что-то полезное, натуральное и вкусное не за все деньги мира", – отмечает Елена Письменная.

Фото: Украинцам не нравится вкус еды в Канаде (gettyimages.com)

Она была приятно удивлена, что в Квеснеле нашлись еще несколько семей украинцев, с которыми они стараются общаться и хорошо проводить время.

"Некоторые люди обращались ко мне, чтобы я им помогла приехать в Канаду, некоторым помогала. Но были ситуации, что некоторые прожили месяц-два и вернулись обратно в Европу. В Канаде может быть по-разному, но оставаться ли людям решать самим, мы не собираемся уезжать", – рассказывает она.

Аппаратура в больницах лучше, чем в Украине и Польше

В одном из видео украинка рассказала, что в Канаде одной из ее дочерей поставили диагноз эпилепсии и выписали лекарство от судорог. При этом обследование ребенок проходил еще в Украине, но поскольку приступы были очень редки, врачи лишь предполагали такой диагноз.

После частых приступов в Канаде Елена обратилась к местным врачам, где дочь обследовали дополнительно. Украинку очень удивил высокий уровень медицины.

"Аппаратура такая, какую мы не видели даже в крутых клиниках Украины и Польши – и это глубинка Канады. Врачи очень профессиональные, медсестры приветливые. Чисто, красиво. Очень хорошая клиника по сравнению с Киевом. Я могу задать любой вопрос – и врачи отвечают. Даже если вы приехали по программе CUAET, обращайтесь в скорую помощь", – советует она.

Напомним, мы писали, как украинцам получить ежемесячные выплаты 2000 долларов в Канаде.