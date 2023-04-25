Де українські школярі за кордоном можуть здати мультитест: список міст

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном через війну, зможуть скласти Національний мультимедійний тест в одній із 28 країн. Водночас у деяких із них тимчасові екзаменаційні центри будуть розміщуватися відразу у кількох містах.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У відомстві зазначають, що список міст за кордоном доповнюється, і перемовини щодо його розширення продовжуються. Наприклад, нещодавно Україна досягнула домовленостей із представниками Берна (Швейцарія), Братислави (Словаччина), Кишинева (Молдова) та Роттердама (Нідерланди).

Фото: В яких країнах діятимуть тимчасові екзаменаційні центри (скриншот з сайту testportal.gov.ua)

Станом на сьогодні тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у таких містах за кордоном:

Австрія: Відень;

Азербайджан: Баку;

Бельгія: Брюссель;

Болгарія: Варна, Софія;

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії: Абериствіт, Единбург, Лондон;

Грузія: Тбілісі;

Данія: Орхус;

Естонія: Таллінн;

Ірландія: Дублін;

Іспанія: Валенсія;

Італія: Мілан, Рим;

Канада: Едмонтон, Монктон, Торонто;

Латвія: Рига;

Литва: Каунас;

Молдова: Кишинів;

Нідерланди: Роттердам;

Німеччина: Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;

Польща: Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;

Португалія: Лісабон;

Румунія: Бухарест;

Словаччина: Братислава;

США: Нью-Йорк, Сакраменто;

Угорщина: Будапешт;

Фінляндія: Гельсінкі;

Франція: Марсель, Париж;

Чехія: Брно, Прага;

Швейцарія: Берн;

Швеція: Стокгольм.

Коли можна подати заявку на участь у тестуванні

Реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті почалася 3 квітня. Триватиме вона до 3 травня.

"Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася зручніша для вас локація – можете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані", – йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Там додали, що щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами, є обмеження. Тому у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору.

"Зважайте на те, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – додали в держустанові.

Раніше повідомлялося, який алгоритм дій для випускників по реєстрації на мультитест-2023.

Також у МОН оприлюднили правила приймання на навчання в університети та коледжі.

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