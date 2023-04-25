Де українські школярі за кордоном можуть здати мультитест: список міст
Українці, які тимчасово перебувають за кордоном через війну, зможуть скласти Національний мультимедійний тест в одній із 28 країн. Водночас у деяких із них тимчасові екзаменаційні центри будуть розміщуватися відразу у кількох містах.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
У відомстві зазначають, що список міст за кордоном доповнюється, і перемовини щодо його розширення продовжуються. Наприклад, нещодавно Україна досягнула домовленостей із представниками Берна (Швейцарія), Братислави (Словаччина), Кишинева (Молдова) та Роттердама (Нідерланди).
Фото: В яких країнах діятимуть тимчасові екзаменаційні центри (скриншот з сайту testportal.gov.ua)
Станом на сьогодні тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у таких містах за кордоном:
- Австрія: Відень;
- Азербайджан: Баку;
- Бельгія: Брюссель;
- Болгарія: Варна, Софія;
- Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії: Абериствіт, Единбург, Лондон;
- Грузія: Тбілісі;
- Данія: Орхус;
- Естонія: Таллінн;
- Ірландія: Дублін;
- Іспанія: Валенсія;
- Італія: Мілан, Рим;
- Канада: Едмонтон, Монктон, Торонто;
- Латвія: Рига;
- Литва: Каунас;
- Молдова: Кишинів;
- Нідерланди: Роттердам;
- Німеччина: Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;
- Польща: Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;
- Португалія: Лісабон;
- Румунія: Бухарест;
- Словаччина: Братислава;
- США: Нью-Йорк, Сакраменто;
- Угорщина: Будапешт;
- Фінляндія: Гельсінкі;
- Франція: Марсель, Париж;
- Чехія: Брно, Прага;
- Швейцарія: Берн;
- Швеція: Стокгольм.
Коли можна подати заявку на участь у тестуванні
Реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті почалася 3 квітня. Триватиме вона до 3 травня.
"Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася зручніша для вас локація – можете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані", – йдеться у повідомленні УЦОЯО.
Там додали, що щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами, є обмеження. Тому у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору.
"Зважайте на те, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – додали в держустанові.
Раніше повідомлялося, який алгоритм дій для випускників по реєстрації на мультитест-2023.
Також у МОН оприлюднили правила приймання на навчання в університети та коледжі.
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