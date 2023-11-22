Майже 7 тисяч рейсів. Куди літала українська авіакомпанія за кордоном влітку

Українська авіакомпанія SkyUp за літній сезон авіації цього року перевезла понад 1 млн пасажирів у 43 країнах. За цей період перевізник виконав майже 7 тисяч рейсів.

Куди SkyUp перевозив пасажирів, РБК-Україна розповідає з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Українська авіакомпанія SkyUp, яка під час війни виконує рейси за кордоном на замовлення інших авіакомпаній, за літній авіаційний сезон (квітень-листопад) здійснила 6 904 рейси та перевезла 1 047 555 пасажирів. Програма польотів охопила 43 країни та 440 маршрутів.

Завдяки таким показникам авіакомпанія увійшла до топ-20 найбільших постачальників послуг ACMI (за умовами мокрого лізингу – разом із екіпажами) в європейському небі, за даними профільного видання ch-aviation.

Найбільше рейсів SkyUp припало на такі країни:

Молдова – 1 420 рейсів;

Туреччина – 1 141 рейс;

Туніс – 656 рейсів;

Єгипет – 538 рейсів;

Німеччина – 454 рейси.

У 2022 році лідерами за кількістю перельотів були такі напрямки: Туреччина (1740 рейсів), Німеччина (798), Словаччина (660), Греція (425) та Молдова (281).

Упродовж літнього сезону 2023 року авіакомпанія здійснювала рейси на замовлення таких авіаперевізників: Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlinesта FlyEgypt.

Нагадаємо, ми писали, що українська авіакомпанія SkyUp почала виконувати чартерні рейси на інший континент. Полетіти на острів Занзібар у Танзанії можна із трьох європейських столиць.

Також ми розповідали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. У вересні 2023 року за кордоном виконували рейси три великі українські авіакомпанії.

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