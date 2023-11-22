Почти 7 тысяч рейсов. Куда летала украинская авиакомпания за границей летом
Украинская авиакомпания SkyUp за летний сезон авиации в этом году перевезла более 1 млн пассажиров в 43 странах. За этот период перевозчик выполнил почти 7 тысяч рейсов.
Куда SkyUp перевозил пассажиров, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Украинская авиакомпания SkyUp, которая во время войны выполняет рейсы за границей по заказу других авиакомпаний, за летний авиационный сезон (апрель-ноябрь) совершила 6 904 рейса и перевезла 1 047 555 пассажиров. Программа полетов охватила 43 страны и 440 маршрутов.
Благодаря таким показателям авиакомпания вошла в топ-20 крупнейших поставщиков услуг ACMI (по условиям мокрого лизинга вместе с экипажами) в европейском небе, по данным профильного издания ch-aviation.
Больше всего рейсов SkyUp пришлось на следующие страны:
- Молдова – 1420 рейсов;
- Турция – 1141 рейс;
- Тунис – 656 рейсов;
- Египет – 538 рейсов;
- Германия – 454 рейса.
В 2022 году лидерами по количеству перелетов были следующие направления: Турция (1740 рейсов), Германия (798), Словакия (660), Греция (425) и Молдова (281).
В течение летнего сезона 2023 года авиакомпания осуществляла рейсы на заказ таких авиаперевозчиков: Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.
Напомним, мы писали, что украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять чартерные рейсы на другой континент. Полететь на остров Занзибар в Танзании можно из трех европейских столиц.
Также мы рассказывали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. В сентябре 2023 года за границей выполняли рейсы три крупные украинские авиакомпании.
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