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Масово виїжджають. Польські підприємці закликають уряд переконати українців залишитися

Фото: Робота за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польща входить до країн Європи, звідки виїжджають українські біженці. Лише у червні в сусідній країні стало майже на 14 тисяч людей із тимчасовим захистом менше.

Польські підприємці закликають уряд вжити заходів, щоб спонукати українців залишатися у Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на gazeta.pl.

Прогалини на ринку праці в Польщі закрили біженці

Біженці з України починають поступово виїжджати із Польщі – частина повертаються додому, інші переселяються на захід. 

За даними Євростату, із 4,07 млн громадян України із тимчасовим захистом у Європі в Польщі залишалися 977 740 біженців. Лише дві країни зафіксували відтік біженців у червні – Польща (-13 635 осіб) та Італія (-1 005).

Між тим, у Асоціації польських роботодавців кажуть, що відтік біженців із України означає серйозні труднощі для ринку праці в найближчі місяці. 

"Без роботи біженців у нашій країні компанії різних галузей могли б мати дуже серйозні проблеми не тільки з розвитком, але навіть із збереженням нинішнього стану виробництва", – зауважує голова Спілки польських роботодавців Шимон Вітковський.

Дефіцит робочих рук у країні пов'язаний із демографічними проблемами. Прибуття біженців до Польщі вирішило цю кризу і тепер "головним завданням буде їх зупинити", зауважує президент Асоціації підприємців і роботодавців Цезарій Казмерчак.

Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)

За кваліфікованих українців конкурують багатші країни

Висока професійна активність і компетенції громадян України приваблюють й інші країни, в тому числі й поза ЄС.

"Це створює пряму конкуренцію для Польщі, тому що наші східні сусіди, які досі жили і працювали в Польщі, все частіше вирішують виїхати до Німеччини чи за кордон", – зазначають у асоціації.

Водночас польські експерти розуміють, що Польщі складно конкурувати з багатшими країнами за соціальними виплатами чи зарплатами. Тому підприємці звертаються до уряду з проханням створити всі умови для перебування біженців у Польщі, зокрема забезпечити вивчення мови та професійне навчання.  

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі змінюється підхід українців до пошуку роботи.

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