Массово выезжают. Польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться

Польша относится к странам Европы, откуда выезжают украинские беженцы. Только в июне в соседней стране стало почти на 14 тысяч человек со временной защитой меньше.

Польские предприниматели призывают правительство принять меры, чтобы побудить украинцев оставаться в Польше, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на gazeta.pl.

Пробелы на рынке труда в Польше закрыли беженцы

Беженцы из Украины начинают постепенно выезжать из Польши – часть возвращаются домой, другие переселяются на запад.

По данным Евростата, из 4,07 млн граждан Украины со временной защитой в Европе в Польше оставались 977 740 беженцев. Только две страны зафиксировали отток беженцев в июне – Польша (-13635 человек) и Италия (-1005).

Между тем в Ассоциации польских работодателей говорят, что отток беженцев из Украины означает серьезные трудности для рынка труда в ближайшие месяцы.

"Без работы беженцев в нашей стране компании разных отраслей могли бы испытывать очень серьезные проблемы не только с развитием, но даже с сохранением нынешнего состояния производства", – отмечает председатель Союза польских работодателей Шимон Витковский.

Дефицит рабочих рук в стране связан с демографическими проблемами. Прибытие беженцев в Польшу решило этот кризис и теперь "главной задачей будет их остановить", отмечает президент Ассоциации предпринимателей и работодателей Цезарий Казмерчак.

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

За квалифицированных украинцев конкурируют более богатые страны

Высокая профессиональная активность и компетенции граждан Украины привлекают и другие страны, в том числе вне ЕС.

"Это создает прямую конкуренцию для Польши, потому что наши восточные соседи, до сих пор жившие и работавшие в Польше, все чаще решают уехать в Германию или за границу", – отмечают в ассоциации.

В то же время польские эксперты понимают, что Польше сложно конкурировать с более богатыми странами по социальным выплатам или зарплатам. Поэтому предприниматели обращаются к правительству с просьбой создать все условия для пребывания беженцев в Польше, в частности, обеспечить изучение языка и профессиональное обучение.

Напомним, мы писали, чтов Польше меняется подход украинцев к поиску работы.

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