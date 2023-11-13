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Масово виїжджають. У яких країнах стає менше українських біженців

Фото: Українські біженці на вокзалі в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кількість українських біженців у Європі продовжує зростати. Прихистком в ЄС користуються вже майже 4,2 млн українців.

Поки в одних країнах відчувають наплив втікачів від війни в Україні, з інших українці масово виїжджають, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.

Згідно з останніми підрахунками, тимчасовий захист у ЄС отримали вже 4 186 165 людей із України. Найбільше у таких країнах:

  • Німеччина – 1 194 900 осіб;
  • Польща – 958 655 осіб;
  • Чехія – 357 960 осіб.

Також багато українців отримали прихисток в Іспанії (187 205 осіб), Італії (161 220 осіб), Болгарії (166 535 людей).

До деяких країн українці продовжують активно їхати. Найбільший приріст українських біженців у вересні (станом на 30 вересня) був у таких країнах:

  • Німеччина – (+19 205 людей; +1,6%);
  • Нідерланди – (+3 685 людей; +2,8%);
  • Ірландія – (+2 875; 3,2%).

Між тим, із п'яти країн Європи українці з тимчасовим захистом виїжджали:

  • Чехія (-7 125 осіб; -2%);
  • Франція  (-2 155 осіб; -3,2%);
  • Польща (-1 895 осіб, -0,2%);
  • Словенія (-405 осіб; -4,6%);
  • Люксембург (-10 осіб; -0,2%).

У серпні українські біженці виїжджали із Польщі (-10 530 осіб), Італії (-550 осіб) та Франції (-420 осіб).

Нагадаємо, ми писали, що у країні ЄС зростає потік українських біженців, тому місць у притулках вже не вистачає. Останнім часом все більше українців прибувають із інших європейських країн, зокрема, із Польщі.

Також ми розповідали, що в Естонії різко знизився потік українських біженців. Пункти тимчасового розміщення закриваються через відсутність людей.

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