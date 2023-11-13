Масово виїжджають. У яких країнах стає менше українських біженців

Кількість українських біженців у Європі продовжує зростати. Прихистком в ЄС користуються вже майже 4,2 млн українців.
Поки в одних країнах відчувають наплив втікачів від війни в Україні, з інших українці масово виїжджають, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.
Згідно з останніми підрахунками, тимчасовий захист у ЄС отримали вже 4 186 165 людей із України. Найбільше у таких країнах:
Також багато українців отримали прихисток в Іспанії (187 205 осіб), Італії (161 220 осіб), Болгарії (166 535 людей).
До деяких країн українці продовжують активно їхати. Найбільший приріст українських біженців у вересні (станом на 30 вересня) був у таких країнах:
Між тим, із п'яти країн Європи українці з тимчасовим захистом виїжджали:
У серпні українські біженці виїжджали із Польщі (-10 530 осіб), Італії (-550 осіб) та Франції (-420 осіб).
Нагадаємо, ми писали, що у країні ЄС зростає потік українських біженців, тому місць у притулках вже не вистачає. Останнім часом все більше українців прибувають із інших європейських країн, зокрема, із Польщі.
Також ми розповідали, що в Естонії різко знизився потік українських біженців. Пункти тимчасового розміщення закриваються через відсутність людей.
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