Массово выезжают. В каких странах становится меньше украинских беженцев

Число украинских беженцев в Европе продолжает расти. Убежищем в ЕС пользуются уже почти 4,2 млн украинцев.

Пока в одних странах испытывают наплыв бегущих от войны в Украине, из других украинцы массово выезжают, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.

Согласно последним подсчетам, временную защиту в ЕС получили уже 4 186 165 человек из Украины. Больше всего в таких странах:

Германия – 1 194 900 человек;

Польша – 958 655 человек;

Чехия – 357 960 человек.

Также много украинцев получили убежище в Испании (187 205 человек), Италии (161 220 человек), Болгарии (166 535 человек).

В некоторые страны украинцы продолжают активно ехать. Наибольший прирост украинских беженцев в сентябре (по состоянию на 30 сентября) был в таких странах:

Германия – (+19 205 человек; +1,6%);

Нидерланды – (+3 685 человек; +2,8%);

Ирландия – (+2 875; 3,2%).

Между тем, из пяти стран Европы украинцы со временной защитой выезжали:

Чехия (-7 125 человек; -2%);

Франция (-2 155 человек; -3,2%);

Польша (-1 895 человек, -0,2%);

Словения (-405 человек; -4,6%);

Люксембург (-10 человек; -0,2%).

В августе украинские беженцы выезжали из Польши (-10 530 человек), Италии (-550 человек) и Франции (-420 человек).

Напомним, мы писали, что в стране ЕС растет поток украинских беженцев, поэтому мест в приютах уже не хватает. В последнее время все больше украинцев прибывает из других европейских стран, в частности, из Польши.

Также мы рассказывали, что в Эстонии резко снизился поток украинских беженцев. Пункты временного размещения закрываются из-за отсутствия людей.

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