Массово выезжают. В каких странах становится меньше украинских беженцев

Число украинских беженцев в Европе продолжает расти. Убежищем в ЕС пользуются уже почти 4,2 млн украинцев.
Пока в одних странах испытывают наплыв бегущих от войны в Украине, из других украинцы массово выезжают, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.
Согласно последним подсчетам, временную защиту в ЕС получили уже 4 186 165 человек из Украины. Больше всего в таких странах:
Также много украинцев получили убежище в Испании (187 205 человек), Италии (161 220 человек), Болгарии (166 535 человек).
В некоторые страны украинцы продолжают активно ехать. Наибольший прирост украинских беженцев в сентябре (по состоянию на 30 сентября) был в таких странах:
Между тем, из пяти стран Европы украинцы со временной защитой выезжали:
В августе украинские беженцы выезжали из Польши (-10 530 человек), Италии (-550 человек) и Франции (-420 человек).
Напомним, мы писали, что в стране ЕС растет поток украинских беженцев, поэтому мест в приютах уже не хватает. В последнее время все больше украинцев прибывает из других европейских стран, в частности, из Польши.
Также мы рассказывали, что в Эстонии резко снизился поток украинских беженцев. Пункты временного размещения закрываются из-за отсутствия людей.
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