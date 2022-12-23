Масові перевірки житла. У Польщі запроваджують штрафи на сотні злотих

У Польщі починаються масові перевірки житла, чи користуються мешканці радіоприймачами та телевізорами. У соцмережах українці пишуть, що інспектори вже приходили.
За незареєстровані пристрої у 2023 році штрафуватимуть на сотні злотих, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на блогера Дениса Галандзовського.
Закон про абонплату у Польщі діє із 2005 року – існує обов'язок сплачувати регулярні внески за користування аналоговим радіо та телебаченням. Із 2013 року співробітники Poczta Polska мають право проводити перевірки і реєструвати радіо- та телевізійні приймачі.
За новою постановою Національної ради з телерадіомовлення, з 2023 року тарифи збільшать до 8,7 злотих на місяць за користування радіоприймачами і до 27,3 злотих – за користування телевізорами від антен.
За незареєстровані радіоприймачі власників штрафуватимуть на 261 злотий (2200 гривень), а за телевізор, який може працювати від антени – 819 злотих (6920 гривень).
Працівник, який проводить перевірку, складає акт про кількість незареєстрованих приймачів і визначає плату. Штраф у 30 разів перевищує розмір абонплати за місяць на дату перевірки, пояснює видання wirtualnemedia.pl.
Лише за перші 3 місяці 2022 року у Польщі виписали майже 8 тисяч штрафів за несплату внесків за користування незареєстрованими приймачами.
Втім, згідно законодавства, від абонплати звільняються цифрові пристрої, які не передбачають миттєвий прийом радіосигналу. Люди, які дивяться телевізор чи слухають радіо за допомогою комп'ютера, мобільного телефону, планшета, не зобов'язані платити за радіо- та телевізійну ліцензію.
Найбільше штрафів у Польщі можуть стягувати із порушників правил дорожнього руху. Суми суттєві.
Наприклад, люди, які розмовляють по телефону на пішохідному переході, заплатять штраф 300 злотих (2500 гривень). За перехід дороги в темний час доби без світловідбивного елемента – 100 злотих.
Перебігати колію після опускання шлагбаума заборонено. За це штрафують на 2000 злотих (16870 гривень).
Водії можуть бути оштрафовані на такі суми:
Нагадаємо, ми писали, що у країні ЄС продовжили термін дії водійських прав українців.