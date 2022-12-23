Массовые проверки жилья. В Польше вводят штрафы на сотни злотых

В Польше начинаются массовые проверки жилья, пользуются ли жители радиоприемниками и телевизорами. В соцсетях украинцы пишут, что инспекторы уже приходили.

За незарегистрированные устройства в 2023 году будут штрафовать на сотни злотых, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на блогера Дениса Галандзовского.

Что нужно знать о пользовании приемниками радио и телевизорами

Закон об абонплате в Польше действует с 2005 года – существует обязанность платить регулярные взносы за пользование аналоговым радио и телевидением. С 2013 года сотрудники Poczta Polska имеют право проводить проверки и регистрировать радио- и телевизионные приемники.

Согласно новому постановлению Национального совета по телерадиовещанию, с 2023 года тарифы увеличат до 8,7 злотых в месяц за пользование радиоприемниками и до 27,3 злотых – за пользование телевизорами от антенн.

За незарегистрированные радиоприемники владельцев будут штрафовать на 261 злотый (2200 гривен), а за телевизор, который может работать от антенны – 819 злотых (6920 гривен).

Фото: Жилье в Польше (pixabay.com)

Работник, проводящий проверку, составляет акт о количестве незарегистрированных приемников и определяет плату. Штраф в 30 раз превышает размер абонплаты в месяц на дату проверки, объясняет издание wirtualnemedia.pl.

Только за первые 3 месяца 2022 года в Польше было выписано почти 8 тысяч штрафов за неуплату взносов за пользование незарегистрированными приемниками.

Впрочем, согласно законодательству, от абонплаты освобождаются цифровые устройства, не предусматривающие мгновенный прием радиосигнала. Люди, которые смотрят телевизор или слушают радио с помощью компьютера, мобильного телефона, планшета, не обязаны платить за радио- и телевизионную лицензию.

Фото: За пользование эфирным радио в Польше нужно платить (pixabay.com)

О каких еще штрафах в Польше следует знать украинцам

Больше всего штрафов в Польше могут взимать с нарушителей правил дорожного движения. Суммы существенные.

Например, люди, которые разговаривают по телефону на пешеходном переходе, заплатят штраф 300 злотых (2500 гривен). За переход дороги в темное время суток без светоотражающего элемента – 100 злотых.

Перебегать колею после опускания шлагбаума запрещено. За это штрафуют на 2000 злотых (16 870 гривен).

Водители могут быть оштрафованы на следующие суммы:

не пропустил пешехода на переходе – 1500 злотых (12 650 гривен);

обгон – 1000 злотых;

разговор по телефону за рулем – 500 злотых;

прогревание двигателя – 100 злотых;

грязное лобовое стекло – 500 злотых;

неправильная парковка – 100-1000 злотых;

управление в нетрезвом состоянии до 0,5 промилле – до 5000 злотых;

превышение скорости – 50-2500 злотых.

Напомним, мы писали, что в стране ЕС продлили срок действия водительских прав украинцев.