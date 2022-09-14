Мало свободных квартир. Сколько стоит жилье в Черновцах на уикенд

Город Черновцы на западе Украины в этом году стал крайне популярной локацией среди гостей из других регионов страны. Еще в начале лета в областном центре насчитывали 40 тысяч переселенцев.

С учетом того, что город небольшой – население до войны составляло чуть более 250 тысяч жителей – приезд новых людей вызвал дефицит свободного жилья.

TRAVEL РБК-Украина посмотрело, сколько стоит аренда жилья в Черновцах на уикенд в сентябре для тех, кто путешествует в город по делам или на отдых.

За квартиры придется заплатить от 500 гривен в сутки

На сайте doba.ua сейчас есть только 25 вариантов жилья для посуточной аренды в Черновцах, в то время как в Киеве таких предложений – 235, а во Львове – 206. На сайте dobovo.com – 27 вариантов посуточной аренды в этом городе.

Цены, по которым можно поселиться на уикенд в Черновцах – от 500 гривен с человека за однокомнатную квартиру за 4 км от железнодорожного вокзала – до 2500 гривен за 4-комнатный таунхаус на 8 человек в центре города.

Фото: Варианты жилья посуточно в Черновцах (скриншот РБК-Украина/doba.ua)

Между тем, квартиры уровня 3-4* отеля в центре города будeт стоить от 1200 гривен в сутки c проживанием 3-4 человек.

На сайте olx.ua предложений больше – активны 113 объявлений. Минимальная цена квартиры – от 400 гривен в сутки. Такое жилье будет со старым раскладным диваном, советским ремонтом и сантехникой, что вряд ли можно назвать туристическим вариантом.

Современная квартира в новом доме с дизайнерским ремонтом будет стоить от 1200 гривен в сутки. Это может быть студия, где могут разместиться 4 человека.

Фото: Одно из объявлений о жилье в новых домах (скиншот РБК-Украина/olx.ua)

Сколько стоят номера в гостиницах Черновцов

На сайте booking.com на ближайшие выходные 17-18 сентября предлагается 43 объекта размещения. Отмечается, сейчас недоступно 74% вариантов жилья в отелях.

При этом самые дешевые номера-стандарт для двух гостей можно найти по цене от 420 гривен в мини-гостиницах. В больших отелях в нескольких километрах от центра города номера стоят в среднем 1000 гривен за двоих.

Фото: Проживание в 4* отеле в Черновцах (скиншот РБК-Украина/booking.com)

В 4* отеле в центре города проживание обойдется в 1800 гривен в сутки за двух человек. В стоимость проживания включен завтрак.

Самое дорогое проживание в отеле в Черновцах предлагается в другом 4* гостинично-ресторанном комплексе в центре города. Сутки в номере-люкс с видом на город обойдутся от 3500 гривен за двух гостей. Завтраки включены в стоимость.

Напомним, мы писали, сколько стоит жилье во Львове на уикенд.

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