Мало вільних квартир. Скільки коштує житло у Чернівцях на вікенд

Місто Чернівці на заході України в цьому році стало вкрай популярною локацією серед гостей з інших регіонів країни. Ще на початку літа в обласному центрі налічували 40 тисяч переселенців.

Зважаючи на те, що місто невелике – населення до війни складало трохи більше 250 тисяч мешканців – приїзд нових людей спричинив дефіцит вільного житла.

TRAVEL РБК-Україна подивилося, скільки коштує оренда житла у Чернівцях на вікенд у вересні для тих, хто подорожує в місто у справах чи на відпочинок.

За квартири доведеться заплатити від 500 гривень на добу

На сайті doba.ua зараз є лише 25 варіантів житла для подобової оренди в Чернівцях, в той час як у Києві таких пропозицій – 235, а у Львові – 206. На сайті dobovo.com – 27 варіантів подобової оренди в цьому місті.

Ціни, за якими можна оселитися на вікенд у Чернівціях – від 500 гривень з людини за однокімнатну квартиру за 4 км від залізничного вокзалу – до 2500 гривень за 4-кімнаний таунхаус на 8 осіб в центрі міста.

Фото: Варіанти житла подобово в Чернівцях (скріншот РБК-Україна/doba.ua)

Між тим, квартири рівня 3-4* готелю в центрі міста коштуватимenm від 1200 гривень на добу з проживанняv 3-4 осіб.

На сайті olx.ua пропозицій більше – активні 113 оголошень. Мінімальна ціна квартири – від 400 гривень на добу. Таке помешкання буде із старим розкладним диваном, радянским ремонтом та сантехнікою, що навряд чи можна назвати туристичним варіантом.

Сучасніша квартира в новому будинку із дизайнерським ремонтом коштуватиме від 1200 гривен на добу. Це може бути студія, де можуть розміститися 4 особи.

Фото: Одне з оголошень про житло в нових будинках (скіншот РБК-Україна/olx.ua)

Скільки коштують номери у готелях Чернівців

На сайті booking.com на найближчі вихідні 17-18 вересня пропонується 43 об'єкта розміщення. Зазначається, зараз недоступно 74% варіантів житла у готелях.

При цьому найдешевші номери-стандарт для двох гостей можна знайти за ціною від 420 гривень у міні-готелях. В більших отелях за кілька кілометрів від центра міста номери коштують в середньому 1000 гривень за двох.

Фото: Проживання в 4* готелі у Чернівцях (скіншот РБК-Україна/booking.com)

В 4* готелі в центрі міста проживання обійдеться в 1800 гривень на добу за двох людей. У вартість проживання включений сніданок.

Найдорожче проживання у готелі в Чернівцях пропонується в іншому 4* готельно-ресторанному комплексі в центрі міста. Доба у номері-люкс із краєвидом на місто обійдеться від 3500 гривень за двох гостей. Сніданки включені у вартість.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує житло у Львові на вікенд.

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