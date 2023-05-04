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Мало дотацій. Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси всередині країни

Фото: Літак авіакомпанії Nordwind (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Російські авіакомпанії почали скасовувати внутрішні рейси через скорочення державних дотацій. Через дефіцит бюджету авіагалузь недоотримала 1,5 млрд рублів.

Йдеться про регіональні польоти в обхід Москви, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Black Sea News.

Урізання підтримки авіаперевізників у 2023 році відбулося у зв'язку із скороченням видатків держбюджету. Дотації зменшили з 9 млрд рублів до 7,5 млрд.

Найбільше маршрутів, які не потрапили у програму дотацій – у Омській, Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі, Дагестані і Північній Осетії.

У зв'язку зі збитковістю авіакомпанії вже почали скасовувати заплановані польотні програми. Наприклад, за маршрутами Новгород – Петрозаводськ і Кемерово – Чита (авіакомпанія Nordwind). Також перевізник не зміг запустити на основі регіональних субсидій рейси до Владикавказу з Уфи і Самари.

Авіакомпанія "Росія" відмовилася від 2 щотижневих рейсів із Санкт-Петербурга до Тобольська. Авіакомпанія Red Wings скасовує щотижневі рейси з Кемерова до Єкатеринбургу.

У 2022 році авіакомпанії отримали від держави 100 млрд рублів для покриття витрат під час виконання внутрішніх перевезень. Кошти виділили у зв'язку із санкційними обмеженнями, які були запроваджені після вторгнення Росії до України.

У середині квітня Мінтранс РФ попередив про можливе зростання вартості авіаквитків на внутрішні рейси до 30% через урізання дотацій у літньому сезоні 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що російський пілот розповів про стан авіації РФ.

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