Мало дотаций. Российские авиакомпании начали отменять рейсы внутри страны

Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных дотаций. Из-за дефицита бюджета авиаотрасль недополучила 1,5 млрд рублей.

Речь идет о региональных полетах в обход Москвы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Black Sea News.

Урезание поддержки авиаперевозчиков в 2023 году произошло в связи с сокращением расходов госбюджета. Дотации снизили с 9 млрд рублей до 7,5 млрд. рублей.

Больше всего маршрутов, не попавших в программу дотаций – в Омской, Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

В связи с убыточностью авиакомпании уже начали отменять запланированные полетные программы. К примеру, по маршрутам Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита (авиакомпания Nordwind). Также перевозчик не смог запустить на основе региональных субсидий рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары.

Авиакомпания "Россия" отказалась от 2 еженедельных рейсов из Санкт-Петербурга в Тобольск. Авиакомпания Red Wings отменила еженедельные рейсы из Кемерова в Екатеринбург.

В 2022 году авиакомпании получили от государства 100 млрд рублей для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок. Средства выделили в связи с санкционными ограничениями, введенными после вторжения России в Украину.

В середине апреля Минтранс РФ предупредил о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы до 30% из-за урезания дотаций в летнем сезоне 2023 года.

Напомним, мы писали, что российский пилот рассказал о состоянии авиации РФ.

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