Люди возвращаются домой. Растет спрос на поезда из западных регионов в центр Украины

Во время войны России против Украины все больше наших граждан возвращаются домой: украинцы чаще стали ехать из западных регионов обратно домой. В частности, фиксируется стойкий спрос на поезда из Львова в Киев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пост автора влога "Железные Магистрали" Олега Васильева.

"Украинцы возвращаются домой. Если несколько недель назад был ажиотаж в направлении Киев-Львов, то сейчас все наоборот. Видно, что начинает формироваться устойчивый пассажиропоток в обратном направлении", — замечает блогер.

По его словам, сейчас наибольшим спросом пользуются поезда отправлением из Львова в промежутке времени 23:00-01:00.

"В то же время есть возможность выехать в направлении Запад-Киев дневными поездами. Что касается сообщения Польша-Украина, то по маршруту Варшава-Киев билеты отсутствуют с 10 по 15 апреля. Но много свободных мест в поезде Пшемысль-Киев", — объясняет Васильев.

Он приводит примеры билетов, которые были в наличии на 10 апреля:

Из-за рубежа ежедневно возвращаются 25-30 тысяч человек

Между тем немало украинцев также возвращаются домой и из-за границы. На территорию страны с начала полномасштабной войны вернулись 870 тысяч граждан. Однако покинули страну около 3,3 млн человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

По его данным, только первые дни войны в Украину вернулись примерно 10 тысяч человек. Между тем сейчас в страну ежедневно возвращаются примерно 25-30 тысяч человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди.

"С кем у нас была возможность общаться, они говорят, что видят, что ситуация особенно в западных областях безопаснее. И они не могут далее оставаться за границей, а готовы вернуться в страну и оставаться здесь", — отметил представитель ведомства.

Напомним, Укрзализныця восстанавливает движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.