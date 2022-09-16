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Во Львове появится городок с 2-этажными модульными домами: как будет выглядеть жилье

Фото: Переселенцы в модульном городке во Львове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Дома для 1300 переселенцев передаст польское правительство

Во Львове обустроят новый модульный городок с домами на 1300 человек. Первые конструкции от польского правительства ждут уже на следующей неделе.

В каких условиях будут зимовать переселенцы в городе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Суспільне" .

Новые модульные дома планируют установить рядом с контейнерным городком на Сыхове. Модульный городок, построенный в Стрыйском парке, демонтируют, а два других законсервируют на зиму.

"Мы планируем установить двухэтажные модульные домики. Там будет по 40 комнат и там смогут жить по 160 человек, общее количество жителей может составить около 1300 человек. Это больше, чем сейчас", – рассказал заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач .

Фото: Переселенцы в контейнерных домах во Львове (gettyimages.com)

В двухэтажных модульных домах вместе с жилыми комнатами будут обустроены пищеблок, душевые комнаты и туалеты. Итак, зимой не нужно будет выходить на улицу, чтобы попасть в эти помещения.

Сейчас переселенцы пользуются кухней и санузлом на территории. Для обогрева комнат жильцы уже начали включать встроенные обогреватели.

"Ожидаем поставок от польского правительства первых контейнеров и сразу приступаем к работе. Очень надеемся, что это уже будет на следующей неделе", – добавляет чиновник.

Фото: К зиме соорудят городок с 2-этажными домами (gettyimages.com)

Соорудить новый модульный городок и заселить в него людей планируется к началу отопительного сезона.

Напомним, мы писали, где во Львовской области готовят места для 50 тысяч переселенцев.

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ЛьвовЖилье