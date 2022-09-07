Общежития и пансионаты. На Львовщине готовят места для 50 тысяч переселенцев

Зимой в регион может приехать до 100 тысяч человек из других областей

Во Львовской области разворачивают дополнительные 50 тысяч мест для будущих переселенцев. Всего зимой число прибывших из других регионов может достичь 100 тысяч человек.

Где будут жить бегущие из более опасных регионов, TRAVEL РБК-Украина сообщает с ссылкой на "Суспільне".

"Ремонтируем общежития, которые до сих пор не использовали"

Во Львовской области ожидают, что зимой в регионе увеличится количество внутренне перемещенных лиц. Поэтому уже сейчас разворачивают дополнительные 50 тысяч мест, рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, сейчас на Львовщине проживают около 450 тысяч переселенцев, хотя официально зарегистрированы из них только 250 тысяч человек.

"Львовщина готовится к возможному увеличению количества вынужденных переселенцев. Жить в школах люди не могут, поэтому ремонтируем общежития учреждений профтехобразования, которые до сих пор не использовали ", - отметил глава области.

Также в ожидании новых переселенцев обустраивают дополнительные места в гериатрических пансионатах, психоневрологических диспансерах и других учреждениях, пригодных для длительного проживания.

Фото: Прибывшие на вокзале Львова (gettyimages.com)

Эти места могут и не понадобиться, поток переселенцев будет зависеть от событий на фронте, но область должна быть готова, отметил Козицкий.

Об этом глава ОВА сообщил во время онлайн-встречи с главой Подкарпатского воеводства Евой Лениарт. Она в свою очередь подчеркнула, что польская сторона будет реагировать на запросы относительно потребностей в гуманитарном грузе и оказывать помощь.

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