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У Львові з'явиться містечко з 2-поверховими модульними будинками: як виглядатиме житло

Фото: Переселенці в модульному містечку у Львові (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Будинки для 1300 переселенців передасть польський уряд

У Львові облаштують нове модульне містечко із будинками на 1300 осіб. Перші конструкції від польського уряду очікують вже наступного тижня.

В яких умовах зимуватимуть переселенці у місті, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на "Суспільне".

Нові модульні будинки планують встановити поруч із контейнерним містечком на Сихові. Модульне містечко, зведене у Стрийському парку демонтують, а два інші законсервують на зиму.

"Ми плануємо встановити двоповерхові модульні будиночки. Там буде по 40 кімнат і там зможуть жити по 160 людей, загальна кількість мешканців може становити близько 1300 людей. Це більше, ніж зараз", – розповів заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Фото: Переселенці в контейнерних будинках у Львові (gettyimages.com)

У двоповерхових модульних будинках разом із житловими кімнатами будуть облаштовані харчоблок, душові кімнати та вбиральні. Отже, взимку не треба буде виходити на вулицю, щоб потрапити у ці приміщення.

Зараз переселенці користуються кухнею та санвузлом, які розташовані на території. Для обігріву кімнат мешканці вже почали вмикати вмонтовані обігрівачі.

"Чекаємо поставок від польського уряду перших контейнерів і відразу приступаємо до роботи. Дуже сподіваємося, що це вже буде наступного тижня", – додає чиновник.

Фото: До зими спорудять містечко з 2-поверховими будинками (gettyimages.com)

Спорудити нове модульне містечко і заселити в нього людей планується до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, ми писали, де на Львівщині готують місця для 50 тисяч переселенців.

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